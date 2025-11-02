Diário do Nordeste
Liam Gallagher repreende fã após sinalizadores em show do Oasis

Cantor chamou de “perturbado” o espectador que lançou sinalizadores na plateia.

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
(Atualizado às 11:42)
Zoeira
Liam Gallagher xingou fã que jogou sinalizadores durante show do Oasis.
Legenda: Liam Gallagher xingou fã que jogou sinalizadores durante show do Oasis.
Foto: Carl de Souza/ AFP.

Liam Gallagher usou as redes sociais para criticar um fã que acendeu e lançou sinalizadores durante o show de abertura da turnê australiana do Oasis, em Melbourne, na sexta-feira (31). O episódio aconteceu durante a última música da noite, “Champagne Supernova”, e causou apreensão entre o público.

De acordo com relatos de quem estava no local, os clarões provocados pelos sinalizadores lembravam pequenos focos de incêndio, rapidamente controlados pela equipe de segurança. Uma espectadora, que assistia ao show com a filha de 13 anos, afirmou ter deixado o estádio mais cedo por medo de novos incidentes.

Mesmo com revistas rigorosas na entrada, ainda não se sabe como os objetos entraram no estádio. O Marvel Stadium, onde ocorreu a apresentação, não se pronunciou até o momento.

Vocalista do Oasis reage 

Conhecido por sua sinceridade afiada, Liam reagiu com indignação na manhã seguinte. “Para o idiota que jogou o sinalizador na plateia: você é uma pessoa seriamente perturbada e vai pagar pelo que fez”, escreveu o cantor em uma postagem no X, antigo Twitter.

O show em Melbourne marcou o início da aguardada turnê de reunião “Live 25”, que celebra 25 anos do Oasis. A banda se apresenta no Brasil nos dias 22 e 23 de novembro, em São Paulo, com ingressos já esgotados. 

 

