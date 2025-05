Latino desabafa sobre extorsão de filho dependente químico: 'Chega'

Latino, de 52 anos, fez um desabafo através dos stories de seu Instagram nesta terça-feira (20). O cantor usou o perfil para acusar um dos dez filhos, dependente químico, de extorsão, e de causar inúmeros problemas na família.

“Estou cansado de ser extorquido pelo meu filho. Eu não aguento mais. Ele vivia dizendo que se ele quisesse abrir a boca para falar mal de mim, que as pessoas poderiam acreditar nele porque é um filho. E eu passei a vida inteira dando dinheiro para ele, porque eu não queria que as pessoas vissem que era mau-caráter [...]. Mas aí chegou uma hora que eu falei: 'Não, chega'”, disse Latino, sem citar nomes.

“Porque eu estava entendendo que não estava criando ele da forma que deveria ser criado que é conversar, instruir de arrumar emprego, de trabalhar e ter uma vida digna. Eu estava só financiando as loucuras. E estava entendendo que esse dinheiro ao invés de ir para o sustento dele, era para o álcool e drogas", acrescentou o cantor.

Latino trouxe o filho para perto

O dono do hit “Festa no Apê” revelou que descobriu a paternidade desse filho aos 18 anos, após um teste de DNA. Ele garantiu que trouxe o filho para trabalhar com ele, mas que o jovem só causou problemas, tendo inclusive agredido tanto a mãe quanto a atual mulher de Latino, Raffa Rarbbie.

“Trouxe ele para perto e ele causou inúmeras situação pesadas. Uma delas foi ter agredido a minha mulher, quando ela estava com as cordas vocais operadas. Ele trouxe a Covid-19 para dentro de casa, empesteou todo mundo. Até que eu entendi que o problema desse meu filho, não era só a questão de ter ficado anos e anos longe do pai, ele tinha um problema mais sério do que isso, que era a dependência química", desabafou Latino.

Ele prosseguiu, explicando que há ainda uma dependência química psicológica, a chamando de “podre-coitadismo”: “As pessoas, por algum motivo, preferem mergulhar na bebida e nas drogas para de alguma forma se aliviar ou justificar um passado, uma infância e adolescência que não teve ao lado do pai. Eu não acho certo isso porque não tive pai presente e também não tive muitas vezes a minha mãe presente e nem por isso me tornei um cara mau-caráter.”

Filho se pronuncia

Guilherme Rocha, 26, mais conhecido como Namentti, rebateu o pronunciamento de Latino na poucas horas depois, também por meio do Instagram. Ele publicou um vídeo do pai fumando o que parece ser um cigarro de maconha e escreveu: “Esse é o exemplo de pai que me chamou de drogado nas redes sociais. Meu pronunciamento virá.”