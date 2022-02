Lamar Odom, ex de Khloé Kardashian, quer encontro com empresária depois que sair do Big Brother EUA

O ex-jogador de basquete Lamar Odom, 42, revelou no Big Brother dos Estados Unidos, na última segunda-feira (14), que quer manter contato com a ex, Khloé Kardashian, 37. Ele até citou a possibilidade de um jantar.

Confinado, o ex-atleta contou em uma conversa: "Eu nunca me pensei em me casar de novo. Eu não tratei aquela boa mulher do jeito certo".