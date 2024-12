Katie Holmes faz pronunciamento raro e nega que Suri tenha recebido quantia bilionária de Tom Cruise

A atriz e diretora Katie Holmes se pronunciou sobre os rumores de uma quantia bilionária ligada à filha, Suri Noelle, de 18 anos, fruto do relacionamento entre ela e o ex, Tom Cruise. Segundo o jornal Daily Mail, a jovem teria recebido um grande fundo fiduciário do ator, informação que foi, agora, negada pela mãe.

Conforme fontes ligadas ao portal norte-americano, Tom Cruise teria destinado o valor bilionário vindo das franquias Top Gun e Missão Impossível, sucessos do cinema mundial. Entretanto, em pronunciamento raro, Katie Holmes definiu a história como uma "mentira completa".

"Completamente falso. Daily Mail você pode parar de inventar coisa", disse Katie em uma publicação no Instagram, reproduzindo parte do texto do site. "Chega", continuou ela.

Os rumores, inclusive, vão contra a verdadeira história da relação entre Suri e o pai. Os dois não mantém contato desde a separação entre Katie e Tom, o que levou a menina a abrir mão do sobrenome do pai e optar pelo do meio da mãe, Noelle.

Suposto fundo fiduciário

A história sobre o fundo veio de supostas fontes próximas aos três envolvidos. Segundo o Daily Mail, ele seria parte de um acordo entre os dois atores, firmado após o divórcio, em 2012.

Na época, ele teria sido construído para que Suri recebesse parte da fortuna ao completar 18 anos, com o restante da quantia sendo repassado somente quando ela chegasse aos 30 anos. A informação ainda aponta que Katie também teria outro fundo preparado para a filha.

A fonte, que não foi identificada, revelou que o patrimônio de Tom seria de cerca de R$ 3,6 bilhões. Já o de Katie seria por volta de R$ 151 milhões.

"O fundo fiduciário foi cuidadosamente construído para que ela não receba todo o dinheiro de uma vez e fique sobrecarregada. Katie se preocupa muito quando se trata de dinheiro, e está cuidando de sua filha, é claro. Ela quer que Suri seja bem sustentada e tenha uma ótima qualidade de vida", disse uma fonte do jornal.