Como está o filho de Viih Tube? Influenciadora se emociona ao falar sobre estado de saúde de Ravi

A influenciadora Viih Tube voltou a aparecer em seu perfil no Instagram, neste domingo (8), para dar atualizações sobre o filho recém-nascido, Ravi, que está internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) de um hospital em São Paulo.

A ex-BBB passou três semanas sem aparecer na rede social em meio à internação do filho, segundo do casamento com Eliezer. Viih afirmou que o bebê está bem, mas segue hospitalizado. Ela aproveitou para agradecer o carinho dos fãs.

“Eu estava evitando aparecer aqui. Muita gente fala 'para, some da internet, tem muita energia ruim'. E eu concordo, mas posso falar que nesse caso, a energia boa e as orações foram muito maiores”, disse.

Viih disse que só deve dar mais detalhes sobre a internação do filho quando ele estiver em casa e conseguir assimilar toda a situação.

“A gente acredita muito que tudo o que está acontecendo tem um propósito espiritual. Amanhã é um dia muito importante para gente. Ele volta a se alimentar e a gente está torcendo muito para que ele reaja bem. Se der tudo certo, é a última coisa que precisa acontecer para ele voltar para casa. Tenho certeza que vai dar tudo certo”, disse.

A influenciadora ressaltou a gratidão pelas energias positivas depositadas na recuperação de Ravi. Viih contou que tem recebido diversos relatos de pessoas em jejum e indo à missa em nome do pequeno.

DIAGNOSTICADO COM DOENÇA RARA

Ravi está internado há duas semanas e recebeu o diagnóstico de uma doença rara e grave para um bebê a termo (nome dado para o nascimento no período adequado).

Segundo Eliezer, ainda não há um diagnóstico fechado para o quadro. A doença não tem relação com o parto, que precisou ser feito em uma cesárea de emergência.

“O que sabemos é que é uma inflação e ela desencadeou outras coisas. Ele está bem. A semana foi ótima, tirando a fome que ele está sentindo”, disse.

A família passou por dificuldades de saúde nas últimas semanas. Eliezer passou por uma cirurgia no coração antes do nascimento de Ravi. Já Viih Tube chegou a ser internada na UTI do hospital nos dias seguintes ao nascimento do filho do casal.