Karla Sofía Gascón divulga ‘Emilia Pérez’ no Brasil e conhece Ronaldinho Gaúcho e Mauricio de Souza

A atriz espanhola Karla Sofía Gascón, protagonista do longa ‘Emilia Pérez’ e uma das rivais de Fernanda Torres na disputa pelo Oscar de Melhor Atriz, fez viagem ao Brasil e passou alguns dias em São Paulo, onde conheceu dois grandes ídolos nacionais: Mauricio de Sousa e Ronaldinho Gaúcho.

Como parte da divulgação do filme, que também é concorrente de 'Ainda Estou Aqui' nas categorias de Melhor Filme e Melhor Filme Internacional, a viagem rendeu fotos com os dois publicadas no perfil oficial da Paris Filmes, responsável pela distribuição do longa no Brasil.

“Ela é quase brasileira”, brincou o perfil da distribuidora nas redes sociais. “Karla Sofía Gascón aproveitou SP com tudo: açaí, barzinho, catedral, futebol com Ronaldinho, visita à Mauricio de Sousa Produções e muita conexão com o Brasil. Jacques Audiard, diretor de Emilia Pérez, também esteve por aqui e pôde vibrar junto com a gente nesse momento tão único”, completou a publicação.

História do filme

Emilia Pérez conta a história do traficante Juan Manitas, um homem violento e líder de um cartel no México. Ele é o responsável por contratar a advogada Rita (Zoe Saldana) para passar por uma transição de gênero e se tornar Emilia Pérez.



O filme passa pela história também como um musical, com Selena Gomez no elenco. Só no Oscar, o longa francês desenvolvido pela Netflix recebeu onze indicações e é cotado como um dos favoritos ao prêmio.