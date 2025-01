João Hadad defende nova namorada contra ataques nas redes sociais após assumir relacionamento

O influenciador digital João Hadad saiu em defesa da namorada, Any Borges, também influenciadora e empresária, após ataques nas redes sociais. O casal tem sofrido com críticas desde que assumiu namoro no dia 11 de janeiro, pois internautas julgam que Hadad "superou rápido" a morte de sua noiva, Luana Andrade, em novembro de 2023.

Na última terça-feira (21), Any foi o alvo após postar diversas fotos com Hadad, pois dia 21 de janeiro é o aniversário de Luana. "Any, eu te adoro, mas hoje com certeza é um dia que mexe com o João, não precisava dessa postagem justo hoje", escreveu um perfil.

"Ai, é tão estranho como as pessoas conseguem amar outra tão rápido né", julgou outra internauta.

Hadad encontrou namorada chorando

Hadad se pronunciou sobre os ataques por meio do Instagram: "Encontrei a Any triste e chorando. Agradeço de coração todos vocês que mandam energias positivas pra nossa relação e torcem por nós".

"Para aqueles que passam aqui pra deixar comentários baixos e desnecessários eu só desejo muita luz e amor no caminho de vocês. Estamos bem e muito felizes, graças a Deus", disse o ex-participante de "A Grande Conquista".

