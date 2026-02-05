Juliano Floss teme ser visto como machista por situações no BBB 26

Juliano Floss não conseguiu curtir plenamente a festa da líder Maxiane no BBB 26, na noite dessa quarta-feira (4). O dançarino passou a noite refletindo sobre como está sendo visto fora da casa, especialmente pela família e pela namorada, a cantora Marina Sena.

O motivo da preocupação são as constantes acusações dos rivais, que voltaram a mencionar o episódio em que ele teria gritado com Sol Vega durante o Sincerão, no dia 19 de janeiro.

Em conversa com aliados, Juliano mostrou-se abalado com os comentários. “As pessoas ficam jogando toda hora na minha cara que eu gritei com ela. Quando eu e o Jonas tivemos embate, ele foi falar que eu era machista, que grito com mulher”, desabafou o jovem.

Milena tentou tranquilizar o amigo e destacou que ele já demonstrou respeito às mulheres em outras situações, lembrando que ele defendeu Ana Paula Renault em um momento delicado. Para a sister, o conflito com Sol não define o caráter do colega. “Se gritou, o que tem? A gente pode gritar. Quer dizer que a mulher pode gritar com você e você não pode gritar?”, questionou a mineira.

Breno também procurou levantar o astral do catarinense, afirmando que a discussão foi apenas um episódio isolado no programa. Segundo ele, ninguém estava completamente certo na briga. O brother ainda aconselhou Juliano a não conversar com Sol naquele momento, já que ambos haviam ingerido bebida alcoólica.

Biscoiteiro?

Durante o papo, Juliano relembrou outro episódio que o incomodou no confinamento, quando descobriu que estava sendo chamado de “biscoiteiro” pelos adversários. “Tô acostumado com gente falando de mim, mas saber que até no momento que a gente tá curtindo, que a gente bebe ali, eles tão querendo apontar dedo”, comentou.

Além de Breno e Milena, o dançarino recebeu apoio de Babu, Chaiany e Samira. Boneco também ofereceu palavras de conforto. O baiano afirmou compreender o medo do colega, destacando a responsabilidade que ele carrega em relação à família e aos amigos.

“Quando a gente é colocado sob pressão, a gente pode explodir, porque a nossa humanidade está sendo colocada sob pressão. Mas o medo, cara, ele faz parte da nossa humanidade. A gente não pode ter vergonha de sentir medo. Acho, inclusive, que o medo nos dá coragem em certo ponto, porque a gente pesa o risco do que a gente tá fazendo. E, de fato, estar aqui precisa ter muita coragem”, aconselhou Boneco.