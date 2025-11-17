Diário do Nordeste
Jovem faz transplante capilar e brinca: 'Parecia o Megamente'

Britânico mostrou no TikTok o inchaço durante recuperação.

Zoeira
montagem com fotos de Britânico que viralizou no TikTok ao mostrar o pós-operatório de um transplante capilar.
Legenda: Britânico viralizou no TikTok ao mostrar o pós-operatório de transplante capilar e se intitular Megamente.
Foto: Reprodução/TikTok.

Um transplante capilar que deveria restaurar a autoestima de Logan Henderson, 26, acabou se tornando viral no TikTok depois que o jovem britânico exibiu um inchaço extremo no rosto e na cabeça durante os dias seguintes à cirurgia.

A transformação inesperada fez com que ele próprio comparasse sua aparência ao personagem Megamente, da animação de 2010. O procedimento, que custou 3,5 mil libras (aproximadamente R$ 25 mil), rapidamente chamou a atenção de usuários e levantou questionamentos sobre os efeitos pós-operatórios.

Morador de Manchester, Logan contou ao portal What’s the Jam que convive com a queda de cabelo desde os 19 anos e que, no dia 1º de novembro, passou por um transplante envolvendo cerca de 4,5 mil enxertos. Horas após a operação, porém, percebeu que a recuperação seria mais difícil do que imaginava, especialmente devido ao inchaço. “Achei que estava tudo bem, mas no segundo dia eu parecia o Megamente”, relatou.

@bodyrenovation_ My journey to a fat head... it's been a wild ride 🙃 #swelling #hairtransplant #hairlosstreatment ♬ Come and Get Your Love - Redbone

Para evitar danos aos enxertos, Logan precisou dormir sentado por 10 dias e usou uma faixa para conter o inchaço, o que acabou agravando o problema.

Ele explicou que a pressão fazia o líquido descer pelo rosto, causando deformações temporárias. No terceiro dia, os olhos chegaram a ficar roxos, “como se tivesse lutado 12 rounds com Mike Tyson no auge”.

O desconforto também afetou sua rotina. No primeiro dia após a cirurgia, ele precisou caminhar por Londres usando uma faixa escrita “quero cabelo”, atraindo olhares curiosos. No TikTok, onde publicou vídeos do pós-operatório, internautas reagiram com humor, deixando mensagens como “ele consegue lembrar do futuro” e “tem muita coisa na cabeça”.

Logan disse que o transplante foi a tentativa final antes de optar por raspar totalmente a cabeça. “Venho perdendo cabelo desde os 19 anos e sabia que isso ia acontecer. Só não percebi o quanto estava avançado". 

Os resultados definitivos do procedimento devem aparecer apenas daqui a aproximadamente 12 meses.

Redação
Há 54 minutos
