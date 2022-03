Jornalista Lúcio Tabarelli, repórter policial mais antigo do Brasil Urgente, morre aos 62 anos

O jornalista Lúcio Tabarelli morreu, na manhã desta terça-feira (15), aos 62 anos. Ele estava internado na UTI do Hospital Municipal de Taubaté, em São Paulo, desde o começo do mês, após sofrer uma queda de laje. As informações são do site Observatório da TV.

Tabarelli foi o repórter policial com mais tempo de atuação pela emissora Band. Ele se popularizou através do Brasil Urgente, de José Luiz Datena, onde firmou sua imagem como repórter favorito do apresentador.

Apesar de se tornar um dos profissionais mais respeitados e queridos na redação de jornalismo da emissora, acabou sendo demitido, em 2018, após um corte na folha de pagamento que afetou mais de 100 funcionários.

Jornalista foi intubado

Após o acidente doméstico que sofreu, o jornalista precisou ser intubado às pressas. Na última sexta-feira (11), Tabarelli apresentou uma evolução no quadro e tinha reagido a estímulos nos braços e pernas.

Ainda intubado, ele fazia uso de 30% de oxigênio e respirava normalmente pela boca. A expectativa da família e dos médicos era que ele retomasse à consciência.