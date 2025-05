Irmã de Cristiano Ronaldo se pronuncia após filmar menino fã do jogador e não se identificar

Katia Aveiro, irmã do jogador de futebol Cristiano Ronaldo, se pronunciou nas redes sociais após ser criticada por sua atitude com uma criança. Ela filmou um menino fã do atleta, em Trancoso, e não contou que era irmã de CR7.

Na abordagem, o menino vendia lembrancinhas para juntar dinheiro para consertar seu celular e sua bicicleta.

“Eu não me importo que me chamem de arrogante ou desumilde. Eu sei o meu valor e sei quem eu sou. Eu viajo muito, e meu irmão é uma das figuras mais midiáticas do mundo. Quando falam que sou de Portugal, a primeira coisa que dizem é 'Cristiano Ronaldo'. Não sabem que sou irmã dele, e na maioria das vezes eu não digo”, justificou Katia.

Veja também Jogada Aos 39 anos, Cristiano Ronaldo fala sobre futuro no futebol; veja Jogada Cristiano Ronaldo pode ter maior salário da história do futebol no Al-Nassr; veja valor

“Minha vida não gira em torno do meu irmão. O fanatismo é uma coisa cansativa. As pessoas nas últimas 24 horas encheram minhas redes sociais perguntando 'por que não fez uma videochamada para o menino falar com o seu irmão?'. Eu não tinha que ligar. Se eu fizer isso com todas as pessoas que gostam do meu irmão, eu deixo de fazer minha vida, e meu irmão deixa de fazer a dele”, disse ainda ela, nas redes sociais.

Katia ainda explicou que não ajudou o menino porque ele não disse a ela que passava necessidade. “Tenham noção, por favor. É surreal! Só um aviso: eu não distribuo dinheiro, não pago viagens a ninguém, e não vendo camisetas”.