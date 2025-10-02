Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Influenciadoras brasileiras apagam 'publis' de empresa investigada pela Interpol

Publicidade da Alabuga Start, divulgada como “Start Program”, prometia salários e benefícios na Rússia

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
(Atualizado às 14:48)
Zoeira
A funkeira MC Thammy e Catherine Bascoy foram duas das influenciadoras que fizeram propaganda da empresa nas redes sociais
Legenda: A funkeira MC Thammy e Catherine Bascoy foram duas das influenciadoras que fizeram propaganda da empresa nas redes sociais
Foto: Reprodução/Instagram

Um caso tomou conta das redes sociais e deixou muitas jovens, especialmente entre 18 e 22 anos, em alerta sobre propagandas feitas por influenciadores digitais. Criadoras de conteúdo com milhões de seguidores divulgaram em suas páginas uma empresa chamada Alabuga Start, atualmente investigada pela Organização Internacional de Polícia Criminal (Interpol) por suspeita de envolvimento em tráfico humano e exploração laboral.

A empresa já havia sido alvo de reportagens internacionais e relatórios apontando o mesmo modus operandi usado contra jovens africanas, mas que chegou ao Brasil com outro nome: Start Program. Apesar da roupagem diferente, o site e a estrutura eram os mesmos da companhia monitorada pela Interpol.

De acordo com a Iniciativa Global contra o Crime Organizado Transnacional (GI-TOC), mulheres que aceitaram a proposta na Rússia relataram jornadas de trabalho exaustivas, vigilância constante e problemas de saúde devido ao contato com produtos químicos perigosos.

O relatório também aponta que muitas foram levadas sob a promessa de cursos e crescimento profissional, mas ao chegarem descobriram que eram obrigadas a: montar armas de guerra e drones de ataque utilizados na guerra da Ucrânia; trabalhar em serviços de limpeza e buffet; e cumprir turnos longos em condições degradantes.

O tema ganhou repercussão no Brasil após denúncias dos influenciadores Guga Figueiredo e Jordana Vucetic. Em vídeo que soma mais de 700 mil visualizações, Guga mostrou um post da cantora MC Thammy divulgando a empresa. Ele também expôs outras criadoras que participaram da publicidade, como Catherine Bascoy, Aila Loures e Isabela Duarte. Após a polêmica, todos os vídeos e perfis ligados à empresa foram apagados.

As propagandas prometiam salários de até US$ 670 por mês (cerca de R$ 3.564), além de benefícios como passagens aéreas, alojamento, seguro médico, aulas de russo e documentação de imigração. A proposta previa um contrato de dois anos, com vagas em áreas como hospitalidade, alimentação, logística e produção.

Influenciadoras reagem 

Após a repercussão, MC Thammy afirmou que apagou o conteúdo e garantiu que não voltará a divulgar ações semelhantes.

“Fiz a ‘publi’ porque apresentaram documentação e mostraram comprovações. Outros influenciadores grandes também estavam postando. Nunca faria algo que prejudicasse as pessoas. Acionei minha equipe jurídica e aprendi com a situação”, disse.

A influenciadora Aila Loures, com 2 milhões de seguidores, declarou que também foi surpreendida. “Jamais faria isso intencionalmente por nenhum valor. Antes de aceitar, solicitei avaliação jurídica da minha agência. Tudo parecia estar 100% legal”, afirmou.

Já Catherine Bascoy divulgou uma nota oficial ressaltando que sua participação foi apenas como contratada e que está tomando providências. “Minha intenção nunca foi prejudicar quem me acompanha. Sempre busquei responsabilidade e critério nas escolhas de parcerias”, declarou.

A equipe de Isabela Duarte disse, em comunicado ao portal Metrópoles, que a criadora participou “de boa-fé” e repudia qualquer prática que desrespeite direitos humanos, colocando-se à disposição das autoridades para colaborar com investigações.

Sobre a Alabuga Start

No site oficial, a empresa afirma estar localizada no Tartaristão, Rússia, região conhecida como centro de produção e distribuição de drones militares. O portal The Moscow Times aponta que a cidade abriga uma das maiores fábricas desse tipo de armamento.

As primeiras denúncias internacionais surgiram em 2024, quando mulheres de países como Uganda, Ruanda, Quênia, Sudão do Sul, Serra Leoa, Nigéria e Sri Lanka relataram ter sido levadas ao programa sob falsas promessas. No Brasil, a estratégia foi a mesma: mirar jovens entre 18 e 22 anos, vendendo a ideia de intercâmbio e oportunidades de crescimento.

Até o momento, não há registros de que a empresa tenha qualquer autorização legal para operar no país. 

José Loreto caracterizado como Chorão para o filme.
Zoeira

José Loreto se apresenta como Chorão em show ao vivo

Ator lidera homenagem à banda Charlie Brown Jr. durante gravações de filme

Redação
Há 22 minutos
A Beija-Flor negou os rumores de treta entre Giovanna e Samuel
Zoeira

Beija-Flor nega polêmica entre Giovanna Lancellotti e Samuel de Assis

A escola de samba esclareceu rumores sobre substituição do ator em encenação

Redação
Há 38 minutos
A funkeira MC Thammy e Catherine Bascoy foram duas das influenciadoras que fizeram propaganda da empresa nas redes sociais
Zoeira

Influenciadoras brasileiras apagam 'publis' de empresa investigada pela Interpol

Publicidade da Alabuga Start, divulgada como “Start Program”, prometia salários e benefícios na Rússia

Redação
Há 1 hora
Além de atriz, Cassia Linhares também é nutricionista.
Zoeira

Cassia Linhares é internada após infecção alimentar

Atriz e nutricionista contou que precisou de cuidados médicos no início da semana

Redação
Há 1 hora
Homem com cabelo raspado e roupa roxa, fazendo uma expressão facial durante um debate, com fundo de estúdio e texto em destaque.
Zoeira

Enquete de A Fazenda: Parcial indica quem deve ser eliminado; confira

Eliminação acontece nesta quinta-feira (2). Resultado é apontado em enquete do Diário do Nordeste

Redação
02 de Outubro de 2025
Imagem de divulgação do filme Moulin Rouge: Amor em Vermelho (2001), para matéria sobre os melhores musicais de todos os tempos para assistir pelo menos uma vez na vida.
Zoeira

Os 11 melhores musicais de todos os tempos para assistir pelo menos uma vez na vida

O Diário do Nordeste organizou uma lista com musicais diversos

Beatriz Rabelo
02 de Outubro de 2025
Colagem mostra imagens de Duda Wendling, Renata Müller e Walério Araújo, participantes de A Fazenda que disputam a segunda roça em 2 de outubro de 2025
Zoeira

Enquete A Fazenda: Quem você quer que fique na Roça?

Duda Wendling, Renata Müller e Walério Araújo estão na segunda berlinda do programa, e um deles sai nesta noite dessa quinta-feira (2)

Redação
02 de Outubro de 2025
Rayane comemora a vitória na Prova do Fazendeiro
Zoeira

A Fazenda 17: Rayane vence a Prova do Fazendeiro e escapa da Roça

Peoa se tornou fazendeira pela segunda vez na temporada

Redação
02 de Outubro de 2025
Imagem da Rayane Figliuzzi.
Zoeira

Rayane Figliuzzi lidera resultado da enquete da Prova do Fazendeiro de 'A Fazenda'

Até o início da noite desta quarta-feira (1º), a participante tinha 40,5% dos votos

Redação
01 de Outubro de 2025
Preta Gil faleceu em julho deste ano, aos 50 anos
Zoeira

Amiga de Preta Gil desmente venda de mansão da cantora por R$ 15 milhões

Residência no Joá chegou a aparecer em anúncios imobiliários

Redação
01 de Outubro de 2025
Gaby Spanic é uma das confinadas no reality show A Fazenda 17
Zoeira

Equipe de Gaby Spanic acionará Justiça contra Fernando Sampaio

Atriz venezuelana e ator protagonizaram discussão ao vivo durante formação da Roça

Redação
01 de Outubro de 2025
Imagem de Thaynara OG e carteira da Calvin Klein para matéria em que ela encontra carteira com bolão de dinheiro em avião com parada em Fortaleza.
Zoeira

Thaynara OG encontra carteira com bolão de dinheiro em avião em Fortaleza

No Instagram, afirmou que deixou a carteira com funcionários da companhia aérea, pois não tinha documentos

Redação
01 de Outubro de 2025
D4vd.
Zoeira

D4vd é removido do lollapalooza Brasil após caso de adolescente morta

Celeste Rivas teve o corpo encontrado em um carro registrado no nome do artista, com quem teria uma relação

Redação
01 de Outubro de 2025
Gracyanne mostrou o encontro com a ex-sogra ao chegar em casa
Zoeira

Gracyanne Barbosa recebe carinho da ex-sogra após alta hospitalar no RJ

Após cirurgia no joelho por lesão sofrida na “Dança dos Famosos”, musa fitness foi acolhida em casa por dona Teresinha, mãe de Belo

Redação
01 de Outubro de 2025
A briga entre Ludmilla, Brunna e Gabriel acabou se tornando pública
Zoeira

Entenda a briga entre Ludmilla, Brunna Gonçalves e Gabriel David

Polêmica começou após saída de Brunna do posto de musa da Beija-Flor e ganhou novos capítulos com trocas de acusações nas redes sociais

Redação
01 de Outubro de 2025
Foto apresenta palco do Lollapalooza Brasil 2025. Um grande público está presente na frente do palco
Zoeira

Lollapalooza 2026 anuncia line-up por dia e inicia venda de ingressos

O evento acontece no Autódromo de Interlagos em março

Redação
01 de Outubro de 2025
Foto de público assistindo show no Lollapalooza.
Zoeira

Conheça os headliners do Lollapalooza Brasil 2026

Festival ocorre em março de 2026 no Autódromo de Interlagos, em São Paulo

Odete foi às lágrimas com desabafo de Heleninha na primeira versão de
Zoeira

Heleninha fez Odete Roitman chorar na primeira versão de 'Vale Tudo'; relembre

Cena que mostrou a vilã fragilizada será retomada no remake escrito por Manuela Dias, agora com novos rumos para a trama

Redação
01 de Outubro de 2025
A casa, localizada em Itapema, tem 1.700 m² de área construída
Zoeira

Com ilha particular, mansão quadriplex é vendida por R$ 25 milhões em SC

Vídeo do corretor de imóveis mostra os detalhes da residência de alto luxo e chama atenção nas redes sociais

Redação
01 de Outubro de 2025
Colagem mostra imagens de Rayane Figliuzzi, Walério Araújo e Renata Müller, participantes de A Fazenda que disputam a prova do fazendeiro em 1º de outubro de 2025
Zoeira

Quem vence a Prova do Fazendeiro de 'A Fazenda'? Vote na enquete

Rayane Figliuzzi, Walério Araújo e Renata Müller disputam a dinâmica e um deles pode se livrar da roça

Redação
01 de Outubro de 2025