Influenciadora é esfaqueada por namorado durante live em São Paulo; quadro da jovem é estável

Luna Ambrozevicius Abrahão, uma influenciadora e modelo de São Paulo, usou suas redes sociais para denunciar um caso de violência sofrido por ela. Na segunda-feira (19), por meio de uma transmissão ao vivo, ela registrou o momento em que seu namorado a esfaqueou.

Em nota publicada nos stories no Instagram, a equipe da influenciadora informou que as agressões iniciaram na tarde de domingo (18), quando ela “foi vítima de agressão por parte de seu então companheiro. Diante do ocorrido, ela tomou a decisão de encerrar o relacionamento”.

“Nesta segunda-feira, Luna foi surpreendida em sua própria residência por seu ex-namorado, que a atacou violentamente, desferindo contra ela nove facadas: sendo seis nas costas, uma na mão, uma no pé e uma na orelha”, complementou a nota.

Nas imagens feitas por ela, e replicadas por outros perfis, é possível ver seu corpo com os ferimentos e a casa com poças de sangue. Em determinado momento, é possível ver a faca que possível ente foi usada na ação.

Após o ato violento, ela foi socorrida e encontra-se internada, com o quadro clínico estável. Ele deve passar por duas cirurgias na noite desta terça-feira (20): uma na mão e outra no pé, segundo informações do perfil da influenciadora.

Ainda não há informações sobre a prisão do suspeito ou posicionamento dele.

