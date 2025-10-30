Influencer viraliza ao combinar fantasias de Halloween com o cachorro

O influencer espanhol Juanky World conquistou a internet ao exibir uma série de fantasias de Halloween criadas em parceria com o próprio cachorro.

Com bom humor e atenção aos detalhes, a dupla surgiu em diferentes looks temáticos: de personagens assustadores a produções elaboradas e divertidas.

O carisma do pet e a criatividade de Juanky renderam uma enxurrada de elogios nos comentários. “Quero esse dog pra ser meu parceiro de fantasia”, brincou uma seguidora. Outra completou: “Melhor dupla do Halloween”.

Veja também Zoeira Enquete 'A Fazenda': Quem você quer que fique na roça? Vote É Hit Com hits do passado e balé, Garota Safada volta aos palcos

Entre as produções mais curtidas, a favorita do público foi a fantasia inspirada no filme “A Noiva de Chucky". A galeria de fotos conquistou mais de 175 mil likes e 1.400 comentários no Instagram. Com tanta sintonia e originalidade, Juanky e seu fiel companheiro se consagraram como uma das duplas mais queridas deste Halloween.