Imagine Dragons anuncia turnê no Brasil em 2025; ingressos vão até R$ 43 mil

A banda Imagine Dragons anunciou shows no Brasil para outubro deste ano, com sua nova turnê "Loom". As três apresentações ocorrem em estádios de Belo Horizonte, Brasília e São Paulo e a pré-venda tem início na próxima terça-feira (1º), enquanto a venda geral começa na quinta-feira (3).

A última apresentação do grupo no Brasil foi no Rock in Rio 2024. Em 2022, eles tinham uma turnê agendada pelo Brasil, mas tiveram de adiar após problemas de saúde do vocalista Dan Reynolds.

Veja detalhes e valores dos ingressos

Belo Horizonte, 26/10, Estádio Mineirão