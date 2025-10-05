Hungria recebe alta após internação e agradece apoio: ‘Mais uma oportunidade de celebrar a vida’

O rapper Hungria recebeu alta médica neste domingo (5), após ser internado por suspeita de intoxicação por metanol em um hospital de Brasília, no Distrito Federal. O artista celebrou o momento ao publicar uma foto ao lado de profissionais da unidade.

“Primeiramente, agradeço a Deus por mais uma oportunidade de celebrar a vida e este dia”, escreveu Hungria nas redes sociais. O músico também agradeceu o apoio de fãs, amigos e familiares. “Hoje é um dia de vitória e gratidão!”, destacou.

Em comunicado oficial, a equipe do cantor ressaltou que a alta acontece após Hungria apresentar “boa evolução clínica”. Contudo, ele seguirá em acompanhamento médico ambulatorial, conforme orientação da equipe do hospital.

“Alguns exames complementares continuam em processamento, e farão parte do acompanhamento clínico, sem impacto sobre a boa recuperação observada até o momento”, enfatizou a equipe do rapper.

Hungria estava internado desde a última quinta-feira (2). O músico é o primeiro paciente no Distrito Federal com suspeita de intoxicação por metanol.

O que aconteceu

Na manhã de quinta, após consumir vodca na noite anterior, Hungria ligou para a irmã pedindo ajuda e relatando estar sentindo gosto de gasolina. A distribuidora que vendeu a bebida supostamente adulterada foi interditada.

De acordo com o hospital onde ele estava internado, a confirmação ou não da intoxicação ocorrerá após o resultado de dois testes que devem sair ao longo da próxima semana. Nas redes sociais, o cantor vinha agradecendo o apoio dos fãs.