Horóscopo do dia: Descubra o que seu signo revela para hoje, quarta-feira (16/8)

A quarta-feira é marcada pela Lua Nova no signo de Leão. Às 6h38, o Sol abraça a Lua e, iniciamos mais um ciclo que promete coragem, vigor e originalidade.

No céu da Lua Nova, ascende Leão com Vênus retrógrada, então o tema que marca os próximos 29 dias é nossa imagem e autoestima. Vale a pena ficar onde não estamos nos reconhecendo? É hora de perceber quais são e quais não são seus papéis nas relações.

A lua nova é o momento de semear suas intenções. E para esse novo ciclo, precisamos renovar o entusiasmo e o prazer de viver — já que estamos falando de Leão.

Marte e Urano se unem e vão provocar uma tomada de decisão que renovará as forças e a vida, destravando os caminhos. Esqueça tudo e comece do zero. Você terá que lidar com muitas oscilações e mudança de rota. É um ciclo marcado por sustos, insônia, pressão e ansiedade. Mas o melhor a fazer é abraçar as incertezas e seguir.

Áries

Com a chegada da Lua Nova em Leão, o que, por si só, é uma lunação que costuma trazer inspiração e alegria para começar algo que tenha a sua cara, é recomendado que você busque a “criança brincalhona” que habita aí dentro. É bem provável que você sinta um impulso de criar algo, brincar com seus filhos ou buscar um hobby novo. Reconectar-se com prazeres esquecidos. Não trate seus hobbies como algo secundário! A sua luz brilha quando você relaxa.

Touro

A Lua Nova em Leão vai ativar os assuntos e situações que estão relacionados ao seu lar, sua família e raízes. Pode ser que você se envolva com questões do passado. Esta é uma lunação que te chama à responsabilidade de cuidar da sua intimidade, o que pode tanto te inspirar a fazer mais para os que estão próximos de você, como trazer a necessidade de impor limites àqueles que estão exigindo mais do que você pode (e quer) dar neste momento. A sua luz brilha quando você confia e finca suas raízes.

Gêmeos

Com a chegada da Lua Nova em Leão, sua habilidade natural de se comunicar ganha holofotes. Este é um daqueles momentos para aproveitar a sua comunicação criativa e vender o seu trabalho, seja no trabalho ou na vida pessoal. Nesta lunação o meu conselho é que você plante ideias, teorias e aprendizados — em breve você irá colher esses frutos. Sua luz brilha quando você harmoniza seus relacionamentos.

Câncer

A Lua Nova em Leão que começa hoje vai te convidar para que você reflita sobre a gestão do seu tempo, de suas finanças e foque no que você realmente valoriza. Você terá o impulso de gastar, cuidado! Por isso, aceite o conselho e escolha muito bem onde você está investindo seu tempo e dinheiro, até porque algumas surpresas prometem aparecer pelo caminho. A sua luz brilha quando você compreende que mais importante do que ter, é o que você faz com o que tem.

Leão

Você é o comandante, está na hora e lugar certo para refletir sobre quem você é, o que quer e como pode alcançar seus objetivos. Aproveite o momento para colocar luz na sua vida ou simplesmente uma nova perspectiva, agora é a hora. Afinal, quem melhor do que você para tomar as rédeas e definir o rumo? A sua luz brilha quando você olha amorosamente para si mesmo.

Virgem

A Lua Nova em Leão pode te dar a impressão de estar passando por um lugar estranho onde tudo é incerto e as emoções são vagas. Mas tudo isso é para que você descanse um pouco, já que você fez muitas coisas nos últimos meses. Chegou a hora de olhar para as vitórias e derrotas e enxergar o seu papel nesse cenário. Mas aproveite, porque essa sensação de está “perdido” te ajuda a descobrir o caminho certo. A sua luz brilha quando você aprende a ficar bem consigo mesmo.

Libra

Este novo ciclo traz oportunidades de sair, fazer novos amigos, por outro, talvez seja preciso exercitar alguns “nãos” — especialmente se essas relações e atividades envolverem suas finanças. Você pode se libertar de uma situação que estava te tirando o sono. Se você tem um parceiro (de vida ou negócios), talvez vocês cheguem em um momento de resolver uma crise ou pendência. A sua luz brilha quando você aprende que o outro não é uma extensão do seu desejo.

Escorpião

Chegou a hora de ser reconhecido pelos seus esforços. Você pode se destacar pelo seu trabalho ou pela sua forma de ser e existir no mundo. Aguarde convites e se prepare para desbravar novos caminhos. Não esqueça de semear o solo onde desenvolverá sua carreira. Só não deixe os seus desejos de lado. A sua luz brilha quando você encontrar caminhos que se afinem com as suas qualificações.

Sagitário

O novo ciclo Leonino te convida a alargar os horizontes, buscar e compartilhar conhecimentos, renovar suas energias e fortalecer a fé no futuro. É bem provável que apareçam novas oportunidades de ampliar os seus horizontes de alguma forma. Cuide do seu corpo, não extrapole seus limites. A sua luz brilha quando você busca saberes que alimentam a sua alma.

Capricórnio

Este ciclo leonino está estimulando mudanças profundas em sua vida, especialmente nas áreas de finanças e relacionamentos íntimos. Aproveite para reavaliar seus investimentos e fazer limpezas emocionais. Mergulhe mais fundo e movimente forças internas para aliviar a pressão. Outro tema importante é a sexualidade, não deixe de lado os seus desejos. A sua luz brilha quando você toma consciência das suas emoções e se harmoniza com seus desejos sexuais.

Aquário

A Lua Nova em Leão vai te convidar a olhar para todos os tipos de parcerias e relacionamentos, ou seja, qualquer pessoa com quem você tenha um contrato, e isso inclui tanto o seu cônjuge, como um advogado, síndico do condomínio, sócio, e até mesmo um concorrente ou inimigo declarado. Você precisa ser inteligente e estratégico para lidar com a situação. A sua luz brilha quando você encontra um equilíbrio, buscando uma maneira de atender melhor às necessidades das partes envolvidas.

Peixes

O seu foco nesse ciclo Leonino pode e deve estar em viver um dia a dia mais prazeroso e que respeite a sua energia e o seu ritmo. Pode esperar que vá haver maior movimento na sua rotina, sendo assim, é essencial escolher bem os trabalhos, atividades e hábitos que irá se concentrar neste momento. Exagerar nos compromissos pode, inclusive, prejudicar a saúde. A sua luz brilha quando você consegue equilibrar trabalho e qualidade de vida.

*Julianna Formiga é astróloga, professora e terapeuta de caminhos.