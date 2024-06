Havaianas e Dolce & Gabanna lançam sandálias de luxo por R$ 349,99

A marca Havaianas, conhecida pelas famosas sandálias brasileiras, fechou parceria com a grife italiana Dolce & Gabanna e lançou uma coleção limitada com estampas exclusivas de luxo. Nas redes sociais, fãs da marca demonstraram fortes expectativas para a novidade.

A parceria entre as duas empresas rendeu quatro novos modelos de havaianas que foram divididos em duas categorias: "Clássicos" e "Ícones". A ideia, segundo o projeto, seria misturar a brasilidade e a extravagância da D&G.

Veja também Zoeira Maxton Hall: segunda temporada começa a ser gravada pelo Prime Video; veja imagens Zoeira Céline Dion diz que chances de morte por doença assustam filhos: 'Perguntam se eu vou morrer'

Essa, inclusive, não é a primeira parceria da Havaianas com empresas do alto patamar do mercado de luxo. Anteriormente, em 2019, a marca brasileira já havia feito pacto com a francesa Saint Laurent.

A primeira categoria de chinelas, que inclui os clássicos, possui modelos com estampas de leopardo e de zebra. Já a segunda, com ícones da marca italiana, é composta por chinelos com as maiólicas na cor azul mediterrâneo e o colorido carretto siciliano.

Quanto custará?

O valor de comercialização dos novos itens, claro, não é semelhante ao já praticado pela Havaianas em solo brasileiro.

A nova coleção poderá ser adquirida a partir do dia 13 de junho, tanto no site das Havaianas como nas principais lojas da marca brasileira. O preço de cada modelo é R$ 349,99.