Globoplay vai estrear novela inédita de Gabriela Spanic, mesma atriz de ‘A Usurpadora’

A Globoplay disponibilizará três novelas da TelevisaUnivision, principal produtora de conteúdo do México, em seu catálogo este ano. Uma delas é “A Intrusa”, inédita no Brasil e protagonizada por Gabriela Spanic, a mesma atriz de “A Usurpadora”. No folhetim, com previsão de estreia em setembro, Gabriela interpreta novamente gêmeas.

“A Intrusa” é uma novela de 2001, escrita por Inés Rodena, e transmitida no México pela Televisa.

A Globoplay ainda irá disponibilizar “A Candidata”, também inédita no Brasil e com previsão de estreia em junho, além de “O Privilégio de Amar”, prevista para setembro.

Novelas mexicanas que foram sucesso no Brasil, na época transmitidas pelo SBT, como “Maria do Bairro”, “Marimar”, e “A Usupardora”, já estão disponíveis no catálogo do serviço de streaming.