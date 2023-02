O que aconteceu com Lucy Mafra, atriz de 'Chocolate com Pimenta'?

No ar na novela 'Chocolate com Pimenta', exibida no 'Vale a Pena Ver de Novo', da Rede Globo, a atriz Lucy Mafra voltou a ser um dos assuntos mais pesquisados da Internet. A história da atriz, que faleceu em 2014 após uma falência múltipla de órgãos, é uma das surpresas dos espectadores da novela.

Lucy interpretou a personagem Venúsia, a empregada de Bárbara (Lilia Cabral), na novela lançada em 2003. Mas foi o trabalho dela em América, exibida em 2005, que definiu o futuro dela na televisão.

Na época, Lucy interpretava Claudete, vizinha e amiga de Islene (Paula Burlamaqui), mas deixou o folhetim após ser apontada por uma camareira dos Estúdios Globo como a responsável pelo furto de dinheiro da carteira da atriz Christiane Torloni.

A história não passou por uma acusação formal, mas Lucy deixou a emissora demitida e ainda teve o nome acrescentado em uma lista de restrição. Após isso, ela não foi mais chamada para nenhum trabalho na Rede Globo, apesar de cogitada para outras novelas.

Ainda em 2014, em entrevista ao portal R7, Andrea Neves Schiavo Mafra, enteada de Lucy, disse que a história não passou de um mal-entendido, motivado por um desentendimento com uma camareira.

"Nesse dia que sumiu esse dinheiro da Torloni, a Lucy estava mexendo no armário dela, que ficava embaixo ou em cima do da Torloni. Mas ela não pegou nada. E esse foi o motivo de ela ter sido afastada na novela. Colocaram o nome dela na mídia como ladra e isso acabou com a carreira dela", disse.

Recolhimento

A demissão, inclusive, acarretou outro estilo de vida para Lucy Safra. Sem papéis no teatro ou na emissora, ela se mudou para a cidade de Vassouras, no Rio de Janeiro, junto da mãe.

Por lá, a artista teria começado a contar com a ajuda financeira de amigos. Porém, a morte da mãe foi um gatilho para uma depressão profunda, que duraria até os 60 anos.

Lucy Mafra nasceu em 1954 e iniciou a carreira artística no teatro de rua. No final dos anos 1970, estreou no cinema em filmes como O Cortiço (1978) e O Gigante da América (1978). Enquanto isso, na televisão, a estreia dela foi em Água Viva (1980), novela de Gilberto Braga e Manoel Carlos.