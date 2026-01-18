Diário do Nordeste
'Globo Rural' deste domingo (18) destaca o começo das colheitas de soja e ameixa pelo Brasil

Atração também reexibe matéria sobre o menor tamanduá do mundo.

Escrito por
Redação
Zoeira
Apresentadores do programa.
Legenda: Atração mostra todas as novidades do mundo do campo.
Foto: Divulgação.

O “Globo Rural” deste domingo (18) destaca o começo da colheita da soja no Mato Grosso e da ameixa no Rio Grande do Sul, e mostra que as roças do Piauí estão sofrendo com a seca prolongada.

O programa também mostra a cooperação técnica entre produtores de algodão brasileiros e do Mali, na África.

No Baú do Globo Rural será reexibida uma matéria sobre o menor tamanduá do mundo, o tamanduaí, e como as ações têm sido feitas pela preservação dessa espécie.

Zoeira

BBB 26: como começou a rivalidade entre Aline Campos e Ana Paula

Veja a prévia do programa

Que horas começa o Globo Rural hoje?

O "Globo Rural" começa às 8h40, logo após o "Auto Esporte" na TV Globo, e no Globoplay.

Zoeira

Redação
Há 47 minutos
