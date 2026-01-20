Gisele Bündchen presta tributo a Valentino Garavani

Gisele Bündchen usou as redes sociais, nesta terça-feira (20), para prestar uma homenagem a Valentino Garavani, que morreu na segunda-feira (19), aos 93 anos, na Itália. A modelo compartilhou um álbum de fotos ao lado do estilista e destacou a trajetória profissional e a relação próxima construída ao longo de décadas de colaboração em desfiles e campanhas da grife criada por ele.

Na publicação, Gisele exaltou o talento e a personalidade do criador. “Valentino foi um verdadeiro gênio, um artista com uma sensibilidade e uma elegância raras”, escreveu. Em outro trecho, ela completou: “Sou imensamente grata por ter tido a oportunidade de trabalhar com ele, de conhecê-lo e de viver de perto sua gentileza e generosidade. Ele sempre apoiou muito a minha carreira e me fazia sentir especial”.

A modelo também resgatou lembranças dos bastidores da moda, como as provas de roupa antes dos desfiles. Segundo Gisele, Valentino costumava aumentar o número de trocas de looks além do combinado e fazia questão de acompanhá-la na volta final à passarela, de mãos dadas. “Era tão doce sentir que ele queria que eu estivesse ali, ao lado dele. Nunca vou esquecer”, afirmou.

Veja também Zoeira Morre Sérgio Mattos, descobridor de Gisele Bündchen Zoeira Quem foi Valentino Garavani, ícone da moda italiana que morreu aos 93 anos

Ao final da mensagem, Gisele agradeceu pelo convívio e pelo impacto deixado pelo estilista no mundo da moda. “Adeus, Valentino. Obrigada pela beleza que você trouxe ao mundo e pelo carinho que você espalhou. Você vai fazer muita falta”.

Valentino Garavani morreu de forma tranquila, cercado por familiares, de acordo com comunicado divulgado em seu perfil oficial.