Gisele Bündchen presta tributo a Valentino Garavani
Em postagem, modelo relembrou parceria, afeto e legado do estilista italiano.
Gisele Bündchen usou as redes sociais, nesta terça-feira (20), para prestar uma homenagem a Valentino Garavani, que morreu na segunda-feira (19), aos 93 anos, na Itália. A modelo compartilhou um álbum de fotos ao lado do estilista e destacou a trajetória profissional e a relação próxima construída ao longo de décadas de colaboração em desfiles e campanhas da grife criada por ele.
Na publicação, Gisele exaltou o talento e a personalidade do criador. “Valentino foi um verdadeiro gênio, um artista com uma sensibilidade e uma elegância raras”, escreveu. Em outro trecho, ela completou: “Sou imensamente grata por ter tido a oportunidade de trabalhar com ele, de conhecê-lo e de viver de perto sua gentileza e generosidade. Ele sempre apoiou muito a minha carreira e me fazia sentir especial”.
A modelo também resgatou lembranças dos bastidores da moda, como as provas de roupa antes dos desfiles. Segundo Gisele, Valentino costumava aumentar o número de trocas de looks além do combinado e fazia questão de acompanhá-la na volta final à passarela, de mãos dadas. “Era tão doce sentir que ele queria que eu estivesse ali, ao lado dele. Nunca vou esquecer”, afirmou.
Veja também
Ao final da mensagem, Gisele agradeceu pelo convívio e pelo impacto deixado pelo estilista no mundo da moda. “Adeus, Valentino. Obrigada pela beleza que você trouxe ao mundo e pelo carinho que você espalhou. Você vai fazer muita falta”.
Valentino Garavani morreu de forma tranquila, cercado por familiares, de acordo com comunicado divulgado em seu perfil oficial.