'Genro que pedi a Deus', diz mãe de Sabrina sobre Nicolas Prattes

O primeiro episódio do programa "Carnaval da Sabrina", que foi ao ar na sexta-feira (7), no GNT, mostrou a rotina de Sabrina Sato para se dividir entre duas escolas de samba, no Rio de Janeiro e em São Paulo, e a organização do casamento com o ator Nicolas Prattes.

Momentos antes da cerimônia, a atração mostrou um depoimento de dona Kika Sato, mãe da artista, se declarando ao novo genro.

“Eu acho que ele é muito parecido com a Sabrina. Eu sempre acreditei que para um relacionamento dar certo tem que ser com uma pessoa que te puxa para cima e eu vi isso nele. Eu admiro demais ele. Nossa, estou muito feliz! O genro que pedi a Deus”, disse ela.

Sabrina e Nicolas estão juntos desde o início de 2024, e se casaram no último dia 10 de janeiro, em uma cerimônia intimista. Em novembro do ano passado, o casal chegou a perder um bebê.

O programa ainda exibiu um depoimento de Nicolas, celebrando a união das duas famílias. “A gente é uma só família. No primeiro café da manhã juntos já conheci dona Kika, conheci a Zoe, conheci a Karina. Ano passado eu estava me escondendo, hoje eu estou aqui dando depoimento, então acho que deu tudo certo”.

O “Carnaval da Sabrina” está em sua quarta temporada, e também pode ser acompanhado no Globoplay.