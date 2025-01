Nicolas Prattes compartilha fotos inéditas da festa de casamento com Sabrina Sato; veja imagens

O ator Nicolas Prattes, de 27 anos, compartilhou, neste sábado (18), novas imagens do casamento com Sabrina Sato, de 43, no Instagram. As 20 imagens publicadas trazem mais detalhes sobre a festa após a cerimônia.

Na publicação, que já ultrapassa as 160 mil curtidas, o ator ainda se declara na legenda: “O dia mais feliz da minha vida”.

As fotos mostram o casal descontraído, brindando e brincando entre amigos famosos, dentre eles o Bruno Gagliasso e Douglas Silva.

Os pombinhos também aparecem em registros mais íntimos com os pais. Também é possível ver Prattes só de cuecas, antes de se vestir, enquanto bebia uísque e fumava charuto.

Nicolas e Sabrina se casaram no último dia 10 de janeiro, em uma cerimônia intimista realizada na Fazenda Boa Vista, em Porto Feliz, interior de São Paulo. Eles assumiram o romance no Carnaval do ano passado e ficaram noivos no segundo semestre de 2024.

Como destino para a lua de mel, os dois escolheram Porto Seguro, na Bahia. O ator também já compartilhou com os 3,8 milhões de seguidores alguns registros no cenário paradisíaco.

Quem marcou presença também na lua de mel do casal foi a filha de Sabrina, Zoe, de 6 anos, fruto do relacionamento da apresentadora com Duda Nagle. A menina, aliás, foi a dama de honra escolhida para o casamento.