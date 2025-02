Nicolas Prattes celebra aniversário de Sabrina Sato com declaração apaixonada: 'Louco por você'

Sabrina Sato comemora 44 anos nesta terça-feira (4) e logo nos primeiros minutos do dia recebeu um texto apaixonado do marido, o ator Nicolas Prattes. Na publicação feita no Instagram, Prattes define a apresentadora como "Mulher, com M maiúsculo".

Ao som da canção "If I Ain't Got You", de Alicia Keys, o ator também compartilhou um vídeo com diversos momentos do casal. No texto que acompanha o post, ele revelou que há um ano os dois já mantinham uma relação, mesmo que não fosse assumida publicamente.

"Há um ano estávamos juntos só para o nosso íntimo, para os de verdade, que sabem que palavras em Instagram são bonitas, mas que vida junto e não postada é tão bonita quanto. Vivemos isso. Já te amava em silêncio", escreveu.

Hoje o dia é seu. Não à toa o que mais tem na minha família são aquarianos, não à toa minha Mãe fez aniversário no domingo e é a Rainha do Mar. Mar que domina o mundo, você domina o meu. Dominar no sentido de acolher, de envolver, de acalmar, de trazer plenitude, de fazer brilhar. Obrigado por me incentivar em absolutamente tudo o que me proponho a fazer. Nicolas Prattes No texto em homenagem a Sabrina

Ao fim da legenda, Nicolas assumiu que é "completamente louco" por Sabrina e finalizou dizendo que ela é "poesia em movimento, com carne, sangue e alma". Em resposta ao marido, Sabrina agradeceu a declaração em um comentário do post. "Você me emociona e me faz tão feliz. Te amo para sempre", disse.

Sabrina e Nicolas se casaram em janeiro

Em uma cerimônia intimista na Fazenda Boa Vista, em Porto Feliz, no interior de São Paulo, Sabrina Sato e Nicolas Prattes se casaram no dia 6 de janeiro. O momento foi vivido em companhia de 100 convidados, dentre eles Ana Maria Braga, Junior Lima e Mônica Benini.

A união dos dois aconteceu pouco tempo depois que Sabrina perdeu um bebê na 11ª semana de gravidez, em novembro do ano passado. A gravidez havia sido anunciada por ela e pelo noivo em outubro. A apresentadora já é mãe de Zoe, de 5 anos, fruto do relacionamento entre ela e Duda Nagle, encerrado em 2023.

