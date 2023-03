Gabriel Santana faz paródia de Chiquititas no 'Big Terapia', do BBB 23, e quadro repercute

Gabriel Santana, 11º eliminado do BBB 23, participou, nessa quarta-feira (29), do Big Terapia com Paulo Vieira. No quadro, os dois fizeram uma paródia de uma música de "Chiquititas", já que o ator viveu o personagem Mosca na nova versão da novela, e fizeram piada dos traços de integrantes do BBB 23.

Gabriel e Paulo vestiram o tradicional uniforme do orfanato e alguns dummies participaram da paródia.

A brincadeira da dupla foi muito elogiada nas redes sociais. “Gabriel Santana e Paulo Vieira, como é a experiência de ter feito o melhor Bia Terapia da história?”, escreveu uma pessoa no Twitter. “Eu estou rindo demais”, disse outro. "Foi o melhor Big Terapia", publicou mais uma.

O próprio Gabriel celebrou a participação no quadro no Instagram. “Nada melhor como relembrar velhos tempos com a versão atualizada. Obrigada por este momento, Paulo Vieira”.