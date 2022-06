Filha do ex-jogador Romário, Ivy Farias recebe declaração de namorado nas redes sociais

A filha do jogador Romário, Ivy Faria, de 17 anos, recebeu uma declaração romântica do namorado nas redes sociais. O relacionamento foi anunciado recentemente pela jovem, e o namorado, o estudante de psicologia Caio Freitas, de 19 anos, não deixou o momento passar em branco.

"Obrigado por ter aparecido em minha vida e ter feito com que eu me apaixonasse por você! A Expedição 21 só me trouxe coisas boas, mas sem dúvidas você foi uma das melhores", escreveu o rapaz em uma foto dos dois.

A revelação ocorreu na última quinta-feira (2), nas redes sociais de Ivy. Atualmente, a jovem vive com o pai, Romário, ex-jogador de futebol e atual senador.

Legenda: O casal também divulgou detalhes do pedido de casamento Foto: reprodução/Instagram

Os dois se conheceram durante a Expedição 21, que reúne jovens portadores de Síndrome de Down de todo o país por alguns dias em uma residência. Por lá, aproximaram o contato e começaram o relacionamento.

"É, realmente a Expedição 21 foi uma experiência incrível e de quebra ainda me trouxe um 'presente' que foi o Caio. Eu fui pedida em namoro. Será que eu aceitei? Mas é claro que eu aceitei. É isso gente, eu e o Caio estamos oficialmente namorando", disse Ivy no Instagram.