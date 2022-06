Filha caçula de Romário conta que está namorando jovem que também tem Síndrome de Down

A caçula do jogador Romário, Ivy Faria, de 17 anos, anunciou nas redes sociais que está namorando. A jovem revelou que o nome do namorado é Caio Freitas e ele tem 19 anos.

"Gente, eu tenho uma novidade para contar para vocês. É, realmente a Expedição 21 foi uma experiência incrível e de quebra ainda me trouxe um 'presente', que foi o Caio. Eu fui pedida em namoro. Será que eu aceitei? Mas é claro que eu aceitei", disse, contanto sobre o encontro de jovens especiais.

Além disso, no mesmo vídeo, Ivy, que tem Síndrome de Down, contou que a aprovação da família já ocorreu, deixando os fãs ainda mais felizes. "É isso, gente, eu e o Caio estamos oficialmente namorando! Meus pais e meus irmãos já aprovaram!", comemorou a jovem.

Distância

Entretanto, um problema parece impedir o contato direto do casal: a distância. Morando no Rio de Janeiro com a família, Ivy está longe de Votuporanga, cidade onde Caio mora, no interior de São Paulo.

"Aguenta, coração! O Caio mora em outra cidade, mas ainda bem que temos as chamadas de vídeo para matar a saudade", revelou ela sobre parte mais séria do relacionamento tão recente.