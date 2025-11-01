Filha de Neymar passa por cirurgia de emergência após acidente

Amanda Kimberlly, 30, revelou nas redes sociais que sua filha, Helena, de 1 ano, fruto de um breve relacionamento com o jogador Neymar Jr., precisou passar por uma cirurgia de emergência após um acidente doméstico.

Segundo Amanda, a menina prendeu o dedo na porta e sofreu um ferimento mais grave do que parecia à primeira vista. “Último dia do mês e dona Helena nos deu um susto. Prendeu o dedinho na porta, o que acabou resultando em um machucado feio e uma cirurgia de emergência”, contou a influenciadora.

Apesar do susto, ela tranquilizou os seguidores e disse que a filha está bem. “Criança se recupera tão rápido que impressiona. Mesmo com um curativo enorme no bracinho, ela está brincando, sorrindo e sem dor”, afirmou.

Amanda também aproveitou o momento para refletir e expressar gratidão após ver outras famílias enfrentando situações mais delicadas no hospital. “Agradeci a Deus pela saúde dela e por estarmos voltando para casa. O coração da mamãe agora vai se acalmando, cheio de fé e gratidão”, escreveu.

Neymar é pai de quatro filhos: Davi Lucca, de 14 anos, com Carol Dantas; Mavie, de 2 anos, e Mel, de três meses, com Bruna Biancardi; e Helena, de 1 ano, com Amanda Kimberlly.