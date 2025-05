Figurinista de Vale Tudo revela bastidores dos looks e destaca diferença de remake: 'Mais plural'

Mais de 35 anos separaram a primeira versão de "Vale Tudo" (1988) do remake atualmente em exibição na TV Globo, e muito dessa diferença de época reflete no figurino dos personagens. A vestimenta nas novelas é uma parte essencial da trama, pois causa identificação com a "vida real" e pode até ditar tendências.

O Diário do Nordeste foi convidado para conhecer os Estúdios Globo e entrou no set da nova versão do folhetim para acompanhar bastidores e conhecer o figurino.

Logo na entrada do galpão amplo e cheio de araras de roupas somente para "Vale Tudo", há uma parede com fotos de pessoas reais que inspiraram os looks de Maria de Fátima, Raquel, Solange, Afonso, Heleninha e até Odete. É o primeiro passo para uma boa escolha de figurino, segundo a figurinista Marie Salles.

Conseguimos dar uma "espiadinha" nas araras de Raquel e Leila quando ficarem ricas, além de um vestido de noiva misterioso, que pode ser de Maria de Fátima. Vimos também as roupas monocromáticas famosas de Aldeíde, que também vai mudar de estilo de vida e "subir na vida".

Um dos desafios, segundo Marie contou à reportagem, foi adaptar as roupas dos personagens à época. A versão original da novela foi exibida entre maio de 1988 e janeiro de 1989, em meio a uma onda de conservadorismo ainda existente.

É o terceiro remake que eu faço. Eu adoro fazer, e o mais legal dessa novela é que a gente tá mostrando o que é o mundo contemporâneo, como é a geração Z com a Fátima, a X com Solange. Porque hoje em dia o mundo é muito mais plural, a gente se veste com muita diferença e eu acho que essa Vale Tudo tem isso Marie Salles Figurinista de Vale Tudo

Figurinos exclusivos para Odete Roitman

O figurino da Odete Roitman de Débora Bloch difere da Odete original de Beatriz Segall, pois atualmente a sexualidade de uma mulher com mais de 60 anos já é mais aceita, conforme Marie Salles. Na versão de 2025, Odete já foi vista usando roupas mais sensuais e lingeries, o que segundo a figurinista Marie Salles, seria "impossível" em 1988.

Legenda: Looks de Odete Roitman são quase todos exclusivos e feitos por medida para Débora Bloch Foto: Globo/ Fábio Rocha

Além disso, os figurinos da Odete de 2025 são quase todos exclusivos, feitos para Débora Bloch, de 62 anos, por medida e com auxílio de estilistas de grandes grifes. O guarda-roupa dos Roitman, em sua maioria, é inspirado nos "super-ricos".

Para entender como eles se vestem, Marie, que está em seu terceiro remake de novela e tem mais de 30 anos no ramo, contou com a ajuda do jornalista Bruno Astuto.

Qual o estilo de Solange Duprat?

Marie Salles também comentou uma curiosidade sobre as roupas de Solange Duprat, personagem de Alice Wegmann. A maioria do figurino da diretora de conteúdo e ativista declarada de esquerda é de brechós e bazares. "Para dar a ideia de sustentabilidade", e combinar a personagem, segundo a figurinista.

Legenda: Figurino de Solange é quase todo de brechós e bazares Foto: Fabio Rocha/TV Globo

A figurinista da Globo também falou sobre as escolhas de Maria de Fátima, interpretada por Bella Campos: "A Maria de Fátima é a direção dela, ela tem 23 anos e ela se veste como uma menina de 23 anos que é influencer e tiktoker. Como todos nós evoluímos e trocamos de roupa, isso também vai acontecer com a Maria de Fátima".