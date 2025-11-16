Fantástico’ deste domingo (16) destaca pesquisa inédita sobre a sexualidade do brasileiro

O "Fantástico" deste domingo (16) chega com uma série de reportagens especiais. A repórter Renata Ceribelli reuniu um grupo de entrevistados para comentar os resultados de uma pesquisa inédita sobre a sexualidade do brasileiro, que revela novos hábitos, percepções e tendências do comportamento íntimo no país.

O Show da Vida também apresenta a história do bebê mais velho do mundo — nascido a partir de um embrião congelado há mais de 30 anos — e explica como a medicina tornou possível um nascimento tão singular.

Outra reportagem de destaque aborda o aumento dos acidentes envolvendo bicicletas elétricas no Brasil. Com a popularização do meio de transporte e a ausência de regras claras, cresce a preocupação com a imprudência no trânsito e o avanço dos registros de ocorrências.

O programa ainda esteve na première mundial de “Wicked: Parte 2”, em São Paulo. A equipe conversou com Cynthia Erivo e Jonathan Bailey, que vieram ao Brasil para divulgar a sequência que chega aos cinemas nesta semana. Os atores falaram sobre a experiência no país e sobre o que esperar do novo filme.

No último episódio da série “Terra: ainda temos tempo”, Sônia Bridi mostra como a China transformou um deserto em um dos maiores polos de energia solar do mundo.

Que horas começa o Fantástico hoje (9)?

O "Fantástico" vai ao ar logo após o "Domingão com Huck", às 20h30, na TV Globo e no Globoplay. A previsão de término é às 23h35.