'Fantástico' deste domingo (1º) traz detalhes da investigação do caso Orelha

O Fantástico deste domingo (1º) traz um caso de violência contra animal que tem provocado comoção e revolta em todo o País. É o caso do cachorro Orelha, que, de acordo com a polícia, foi brutalmente atacado e depois morreu numa praia em Florianópolis.

O Show da Vida ouviu os moradores onde vivia o cãozinho e também traz detalhes do andamento das investigações. A revista eletrônica explica por que a legislação brasileira ainda é considerada branda diante de crimes como esse.

Veja também Zoeira Após expulsão no BBB 26, equipe de Paulo Augusto lamenta saída do participante Zoeira Crepúsculo retorna aos cinemas do Brasil; veja data

Outra reportagem do dominical mostra o caso de tortura psicológica, humilhação e violência em Caldas Novas, no interior de Goiás, onde ocorreu o assassinato de Daiane Alves.

A repórter Lilia Teles percorreu o subsolo do prédio onde a corretora foi vista pela última vez. O corpo de Daiane foi encontrado 43 dias depois, e o síndico do prédio confessou o crime.

Que horas começa o Fantástico hoje (1º)?

O "Fantástico" vai ao ar logo após o "Domingão com Huck", às 20h30, na TV Globo e no Globoplay. A previsão de término é às 22h45.