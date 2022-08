Família de Gustavo Corasini, ator de Pantanal que foi atropelado, publica foto do menino em hospital

A recuperação do ator da novela 'Pantanal' Gustavo Corasini, de 12 anos, acontece em tom de esperança, como demonstra uma foto publicada pela família do menino, neste sábado (27), em que ele aparece no hospital. O interprete do personagem Tadeu, foi atropelado na rua em que mora na terça-feira (23) junto do amigo Eduardo Delfino, de 13 anos, que não resistiu.

Atualizações do estado de saúde de Gustavo são publicadas no perfil do Instagram administrado pela mãe do menino. Por lá, ela informou que a criança passou por cirurgia, já consegue se alimentar e recebe acompanhamento psicológico.

"O acidente foi horrível e ele presenciou toda a situação de estado grave que o amigo estava. Além da perda, são cenas pertubadoras que não saem de seus pensamentos", escreveu.

Na publicação deste sábado, o menino aparece deitado no leito onde se recupera após ter quebrado o braço, a perna e fraturado a bacia. Gustavo está internado no Hospital Santa Marcelina, na Zona Leste de São Paulo.

Por meio das redes sociais, o perfil do ator também publicou homenagens para o amigo Eduardo, que não sobreviveu ao acidente. No texto, a mãe de Gustavo conta sobre a relação do amigo com a família.

"Eduardo, que Deus o receba de braços abertos, meu menino, 'meu cria', como você gostava de dizer. Por aqui, vamos amparar sua mãe e seus irmãos. Vá em paz, sua missão foi cumprida com sucesso", destacou.

Como aconteceu o acidente

Gustavo e Eduardo participavam da decoração da rua do condomínio, onde as famílias das crianças moram, com tema Copa do Mundo. Na ocasião, um pedreiro se acidentou e os dois foram acompanhar o atendimento do homem ferido.

Foi quando uma moradora tirou o carro do lugar para facilitar a passagem do resgate, mas se confudiu com o câmbio automático do veículo e atropelou os meninos, como informou uma nota divulgada pela família de Gustavo.

Eduardo Souza Delfino morreu na ocasião e o enterro aconteceu na quinta-feira (25), após campanha de arrecadação de dinheiro para ajudar no sepultamento do garoto. O menino, filho de uma diarista, ajudava a cuidar dos irmãos enquanto a mãe ia trabalhar.