Gustavo Corasini chorou bastante ao saber da morte de amigo, diz mãe

O ator Gustavo Corasini, de 12 anos, chorou ao saber da morte do amigo Eduardo Souza Delfino, de 11, segundo relato da mãe dele, Fernanda Corasini. As crianças foram vítimas de atropelamento enquanto colocavam fitas decorativas verdes e amarelas para a Copa do Mundo. As informações são do Metrópoles.

Gustavo, que participou como ator mirim na"Pantanal", quebrou o braço, a perna e a fraturou a bacia. Eduardo não resistiu ao impacto e faleceu.

A empresária do jovem, Aline Cintra, reforçou que ele ficou muito abalado com a notícia. "Era o melhor amigo dele. Ele chorou muito".

Em publicação no Instagram, Gustavo compartilhou mensagem para Eduardo: "meu irmão, obrigada por ter sido meu amigo. Você vai fazer muita falta, mas vai em paz. Vamos cuidar de tudo. Te amo, Eduardo".

Legenda: Em stories no Instagram, Gustavo prestou uma homenagem ao amigo Eduardo Foto: Reprodução/Instagram

Visita ao psicólogo

A empresária ainda detalhou que a família marcou visita a um psicólogo para Gustavo. "Agora vamos atrás de um acompanhamento psicológico para ajudar na parte emocional”. Nesta sexta-feira (26), ele teve o primeiro atendimento.

"Está muito triste e se fechou para a conversa", compartilhou a mãe por meio das redes sociais.

Fernanda Corasini Mãe de Gustavo “Iremos fazer um trabalho com ele para cuidar da parte psicológica dele que está muito abalada. O acidente foi horrível, e ele presenciou toda a situação do estado grave que o amigo estava. Além da perda, com certeza são cenas perturbadoras que não saem de seus pensamentos”.

Nessa quinta-feira (25), a alta hospitalar do ator foi adiada para a próxima segunda-feira (29). Os médicos apontaram a necessidade de mais tempo sob observação no Hospital Santa Marcelina, em São Paulo. Conforme a família, ele deveria receber alta nesta sexta.

Homicídio culposo

Gustavo e Eduardo estavam brincando momentos antes do acidente. Uma vizinha, de 53 anos, foi responsável pelo atropelamento e indiciada pelo acidente.

A Polícia de São Paulo registrou a ocorrência como “homicídio culposo na direção do veículo e lesão corporal culposa na direção do veículo”.

Policiais militares verificaram que a mulher se confundiu com os pedais e, ao invés de frear, avançou contra Eduardo e Gustavo. Ambos ficaram prensados contra um muro.

Nas redes sociais, a mãe de Gustavo abriu vaquinha para pedir ajuda nos custos da organização do enterro de Eduardo.

Marcos Palmeira manda apoio

O ator Marcos Palmeira, que faz o papel de José Leôncio em Pantanal, mandou apoio para o Gustavo e familiares. "Está todo mundo arrasado aqui na novela", relatou.

“Além do acidente, teve a morte do amigo, o que também gera um trauma enorme. O que a família precisar, estamos aqui. Aquele menino é um querido. Está todo mundo arrasado aqui na novela”, disse.