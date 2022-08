Vídeo mostra Gustavo Corasini, ator de 'Pantanal', e amigo momentos antes de acidente

Um vídeo mostra momentos anteriores ao acidente em que Gustavo Corasini, ator de "Pantanal", foi atropelado em São Paulo nessa terça (23). Ele e um amigo foram atingidos pelo veículo. As imagens mostram Eduardo, de 11 anos, amigo do ator que morreu no acidente.

Gustavo e Eduardo estavam brincando momentos antes do acidente. As imagens foram gravadas por alguém que estava com os dois meninos e mostra que eles correram até o fim da rua onde moravam, onde uma ambulância estava estacionada.

O vídeo foi publicado pela mãe de Gustavo, que citou os momentos felizes vividos pelos dois amigos e ainda citou Eduardo como um irmão para o ator.

Veja o vídeo compartilhado pela mãe de Gustavo Corasini:

"Sua missão aqui foi curta, mas foi intensa, você viveu como gente grande, cheio de responsabilidades, mas era só um menino. Um menino feliz, brincalhão, zueiro e que não deixava ninguém em paz", escreveu ela.

Gustavo segue internado em um hospital de São Paulo. A mãe do menino afirmou a família de Eduardo está sendo assistida.

"Por aqui vamos amparar sua mãe e seus irmãos, vá em paz sua missão foi cumprida com sucesso. Cuida dessa molecada aí de cima por favor. Nós te amamos e você vai fazer muita falta. Vamos continuar enfeitando nossa rua bem linda em sua homenagem", finaliza o texto nas redes sociais.

Acidente grave

O acidente com as crianças aconteceu quando eles colocavam algumas fitas decorativas para a Copa do Mundo na rua onde moram. Eduardo foi atingido pelo carro dirigido pela vizinha e faleceu.

Enquanto isso, Gustavo, que tem 12 anos, passou por uma cirurgia e foi levado para o quarto. A expectativa é de que ele já receba alta nesta sexta-feira (26).

Nas redes sociais, a mãe de Gustavo abriu vaquinha para pedir ajuda nos custos da organização do enterro de Eduardo. "Qualquer quantidade ajuda nas despesas funerárias. A Márcia, mãe do Eduardo, é diarista, e quem cuidava dos irmãos para ela trabalhar era ele", disse ela.