Gustavo Corasini, ator de 'Pantanal', passa por cirurgia e segue internado

O ator Gustavo Corasini, de 12 anos, foi submetido a uma cirurgia após ser atropelado na tarde de terça-feira (23), em São Paulo. O jovem, que interpretou a versão criança de Tadeu na novela "Pantanal", está internado no Hospital Santa Marcelina, na Zona Leste da capital paulista.

A família do artista informou, através das redes sociais, que ele realizou novos exames para avaliar o resultado do procedimento médico. O garoto quebrou o braço, a perna e a bacia.

Ainda segundo o comunicado, o menino está sondado para conseguir urinar e sofre com enjoo devido às medicações.

Foto: reprodução/redes sociais

No momento do acidente, Gustavo decorava a rua do condomínio em que mora para a Copa do Mundo na companhia de amigos. Ao perceber que um pedreiro havia se acidentado, as crianças foram verificar o ocorrido.

Nesse momento, "uma moradora foi tirar o carro do lugar para dar passagem e se perdeu no câmbio automático e atropelou os meninos", segundo informou nota compartilhada nas redes sociais do artista mirim.

O ator e outro colega foram atropelados. Identificado como Eduardo Souza Delfino, o jovem morreu na ocasião.

Amigo morreu no acidente

O corpo do colega do ator foi enterrado na manhã desta quinta-feira (25). Uma campanha para arrecadar dinheiro foi divulgada pela família de Gustavo para ajudar no sepultamento do garoto.

Segundo relatos dos parentes, a mãe de Eduardo é diarista e o menino a ajudava a cuidar dos irmãos para que ela conseguisse trabalhar.

