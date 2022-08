Apresentador da TV Globo, Caio Maciel, sofre tentativa de assalto em SP

O jornalista Caio Maciel, um dos apresentadores do "Globo Esporte SP", sofreu uma tentativa de assalto em São Paulo na manhã desta quarta-feira (24). O caso aconteceu enquanto estava parado no trânsito, dentro de seu carro, conforme relatou para os seguidores nas redes sociais. As informações são do Uol.

O suspeito quebrou o vidro dianteiro, do lado do passageiro, tentando roubar o celular que Caio tinha deixado no painel do veículo.

"Estava parado no trânsito, com meu celular no apoio e um filho da put* quebrou meu vidro para tentar roubar meu celular", disse, antes de mostrar os estilhaços do vidro.

Caio Maciel Jornalista "Consegui segurar o braço dele, o cara saiu correndo com medo porque não conseguiu levar o celular e vazou."

Durante a gravação dos stories para o Instagram, tentou alertar os seguidores. "Esses filhos da put* querem roubar de qualquer jeito. Então, fiquem atentos aí, porque não tem salvação".

Após algumas horas, mostrou funcionários da emissora ajudando a tapar o buraco do vidro e, agradeceu ao apoio dos internautas: "obrigado pelas mensagens, foi um susto do cão. Estou bem, passou a raiva, passou tudo, agora é correr atrás", finalizou.