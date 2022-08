'Chocolate com Pimenta' será reprisada pela terceira vez na TV Globo

A novela "Chocolate com Pimenta", escrita por Walcyr Carrasco, será reprisada pela terceira vez na TV Globo para substituir "O Cravo e a Rosa" na programação do "Vale a Pena Ver de Novo". A emissora exibiu a produção pela primeira vez entre 2003 e 2004, sendo reprisada em 2006 e 2012.

Após o anúncio de que a novela voltará para as telinhas brasileiras, alguns internautas comemoraram a decisão, enquanto outros brincaram com a repetição. "Minha gente, alguém fala com o Boninho que já deu essa novela?", publicou uma conta no Twitter.

Conforme o Uol, a produção é inspirada livremente na opereta "A Viúva Feliz", do músico austríaco Franz Lehàr. Conta com ambientação nos anos 1920 e tem a participação de atores como Mariana Ximenes, Priscila Fantin e Murilo Benício.

Relembre a trama

A trama da novela acontece na cidade de Ventura, que tem uma grande fábrica de chocolates. A protagonista, Ana Francisca, interpretada por Mariana Ximenes, chega ao local para viver com familiares que não conhece após perder o pai.

Apesar de ser um "patinho feio", a jovem vai ter o seu arco de crescimento, enquanto desenvolve um romance com o homem mais bonito do colégio, Danilo, interpretado por Murilo Benício. A partir disso, Olga (Priscila Fantin), que também tem interesse no rapaz, cria uma rivalidade com Ana.

Após passar por situações humilhantes, Ana vai morar um tempo no exterior e retorna milionária, buscando vingança.

Repercussão nas redes sociais

Nas redes sociais, muitos internautas celebraram a reprise de "Chocolate com Pimenta", relembrando cenas engraçadas da novela. Confira: