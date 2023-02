Fabiana Karla e Diogo Mello anunciam separação pela segunda vez: 'não é falta de amor'

A atriz Fabiana Karla e o dançarino Diogo Mello anunciaram o fim do casamento, pela segunda vez, nesta sexta-feira (3). Em uma publicação no Instagram, o artista revelou que o principal motivo do término foi a distância, mas que os dois continuam grandes amigos e nutrem um carinho mútuo.

"Não é sobre falta de amor; não é sobre não dar certo; não é sobre incompatibilidade de gênios. É sobre a distância RJ x SP que nos impede de estarmos sempre juntos, diante das atribulações dos nossos compromissos que se tornaram difíceis de administrarmos", escreveu.

Diogo Mello comentou que deseja manter uma relação saudável com a ex-mulher. "Decidimos que estaremos sempre juntos, não como marido e mulher, mas como grandes amigos e parceiros que somos. Isso a distância não será capaz de apagar!", disse.

Veja publicação

Com carinho, Fabiana Karla comentou na publicação do ex-marido e repostou as fotos nos Stories. "Gratidão por tudo e que seu caminho seja lindo assim como é seu coração", desejou.

Fabiana e Diogo estavam juntos desde 2016 e oficializaram a união em 2019. Em dezembro de 2021, a humorista havia anunciado o fim do relacionamento pela primeira vez. Um mês depois do divórcio, o casal reatou o romance no casamento da cantora Jojo Todynho.

No ano passado, os dois até chegaram a renovar os votos em uma capela em Las Vegas, nos Estados Unidos.