Ex-empresário de Lil Tay diz que 'morte' de rapper foi forjada para ganhar mais seguidores

A rapper Lil Tay, 14 anos, ganhou cerca de 300 mil seguidores no Instagram após falso anúncio de morte ser publicado no Instagram dela, na última quarta-feira (9). Em meio ao caso, o ex-empresário dela, Harry Tsang, afirmou que a farsa foi planejada por ela para resgatar o engajamento nas redes sociais. As informações são do Daily Mail.

“Ao saber sobre a afirmação de Lil Tay sobre seu bem-estar, sinto alívio no fato de que ela está segura. No entanto, acredito que o incidente de hacking relatado pode não ter ocorrido”, disse Tsang em um comunicado por escrito.

Em declaração, ele ainda negou que o pai dela foi abusivo com o irmão de Lil Tay, Jason.

Harry Tsang Ex-empresário de Lil Tay “Minha justificativa para essa perspectiva é dupla: em primeiro lugar, a restauração de uma conta comprometida em plataformas como Meta/Instagram normalmente não requer um período de 24 horas”.

Porém, ele alertou que foi um plano para aumentar a fama dela, foi uma ação irresponsável. “É essencial considerar as possíveis repercussões do emprego de tais táticas, especialmente considerando seu impacto potencial nas percepções e sentimentos do público mais amplo”, acrescentou Tsang.

Outros internautas também sugeriram que a notícia da morte foi uma "pegadinha" da influenciadora.

Entenda o caso

Na tarde de quarta-feira (9), uma nota foi publicada no Instagram de Lil Tay anunciando a morte dela e do irmão.

"Nossa querida Claire faleceu repentina e tragicamente", disse o comunicado falso, que não detalhou a causa da morte. Na publicação, foi chamada de Claire, ao invés de Tay Tian.

"Nós não temos palavras para expressar esta insuportável perda e indescritível dor. Este ocorrido foi totalmente inesperado e nos deixou em choque. O falecimento de seu irmão acrescenta uma dor ainda mais profunda".

Porém, na quinta-feira (10), a rapper fez um pronunciamento declarando estar viva. Em entrevista ao TMZ, avisou que o perfil foi hackeado e que ela e o irmão, Jason Tian, não morreram.

"Quero deixar claro que meu irmão e eu estamos seguros e vivos, mas estou completamente com o coração partido e lutando para encontrar as palavras certas para dizer. Foram 24 horas muito traumatizantes", disse a jovem.