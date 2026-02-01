Estado de Seu Boinha piora na UTI e família enfrenta momento delicado

O quadro de saúde de Antônio Lisboa, conhecido como Seu Boinha, voltou a inspirar preocupação neste domingo (1º). Internado em estado grave na UTI, o pai do influenciador Francisco Garcia teve piora clínica confirmada pela filho nas redes sociais. O influencer detalhou a situação de forma realista e cautelosa.

Segundo as informações divulgadas, Seu Boinha sofreu um AVC isquêmico associado a um hemorrágico, combinação considerada extremamente grave. Ele passou por uma craniectomia descompressiva, cirurgia de emergência que retira parte do crânio para aliviar a pressão no cérebro, e permanece há vários dias sem despertar plenamente.

Mesmo após a retirada da sedação, o paciente ainda não apresentou respostas neurológicas esperadas. De acordo com o relato, ele já ultrapassou 24 horas sem sedação e está há cerca de sete dias sem acordar, o que reduz as chances de recuperação, embora não as elimine completamente.

Outro fator que agravou o quadro foi o surgimento de febre, que pode indicar infecção ou inflamação neurológica. Médicos avaliam diferentes possibilidades, incluindo infecção pulmonar, urinária, relacionada a cateteres ou febre de origem neurológica, quando o cérebro perde o controle da temperatura corporal.

Francisco Garcia também explicou que, neste momento, a equipe médica observa critérios como reação à dor, movimentos espontâneos, reflexos neurológicos, como pupilas, tosse e engasgo, além de exames de imagem, como tomografias e ressonâncias, que ajudam a monitorar a atividade cerebral e possíveis complicações.

O influenciador também afirmou que o risco de morte é real e elevado, mas destacou que ainda existem sinais que mantêm a esperança da família. Entre eles, a presença de atividade cerebral monitorada e o entendimento de que cada cérebro responde de forma diferente após sangramentos extensos e edema cerebral.

Apesar do cenário delicado, a família segue acompanhando de perto cada evolução, adotando cautela e fé.