Enquete A Fazenda 17: quem você quer salvar do Super Paiol?

Os quatro menos votados enfrentarão uma roça especial.

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
(Atualizado às 15:55)
Zoeira
Foto de Adriane Galisteu de roupa vermelha e sorrindo com um microfone na mão apresentando A Fazenda.
Legenda: Galisteu anunciou a nova dinâmica de A Fazenda 17.
Foto: Reprodução/Record.

O "Super Paiol" estreou como a nova dinâmica de "A Fazenda 17" nesse domingo (9). Todos os peões, exceto o fazendeiro Wallas Arrais, disputam a permanência no jogo.

Os quatro menos votados até o programa ao vivo desta segunda-feira (10) entrarão em uma nova roça especial. Dois serão eliminados. 

Estão na disputa Carol Lekker, Creo Kellab, Duda Wendling, Dudu Camargo, Fabiano Moraes, Kathy Maravilha, Luiz Mesquita, Maria Caporusso, Matheus Martins, Michelle Barros, Rayane Figliuzzi, Saory Cardoso, Shia Phoenix, Tamires Assis, Toninho Tornado e Walério Araújo. Wallas Arrais não participa por ser o Fazendeiro da Semana.

Vote em que deve se salvar no Super Paiol:

A votação foi aberta pela apresentadora Adriane Galisteu e será encerrada também por ela, durante programa ao vivo nesta segunda. O resultado deste levantamento não interfere no programa. 

O Paiol deste modo é uma novidade do reality, e ele só existia no começo do programa, onde subcelebridades da internet disputavam duas vagas no elenco oficial. 

