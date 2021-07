Enquete Power Couple do Diário do Nordeste aponta Li e JP como próximo casal eliminado

Li Martins e JP Mantovani devem ser eliminados do Power Couple na noite desta quarta-feira (21), na última D.R do programa. Segundo o resultado da enquete do Diário do Nordeste, a cantora e o modelo e apresentador podem deixar o reality show com apenas 4,8% dos votos

Deborah e Bruno aparecem com a maior porcentagem de votos, com cerca de 51,1% de preferência do público. Já Mari e Matheus receberam 44% dos votos no levantamento.

Caso este resultado se confirme, Deborah e Bruno e Mari e Matheus serão os casais finalistas do Power Couple, que consagra os vencedores na próxima sexta-feira (23).

Veja o resultado da enquete Power Couple do Diário do Nordeste

Legenda: Com o resultado, Deborah e Bruno e Mari e Matheus devem ser os finalistas Foto: Reprodução

No total, mais de 5 mil votos foram computados. Esta enquete não interfere no resultado oficial, que será anunciado ao vivo pela apresentadora Adriane Galisteu no programa desta quarta-feira (21), a partir das 22h30 na Record TV.

Reunião com todos os casais Todos os 13 casais da 5ª temporada do Power Couple Brasil se reúnem novamente nesta quinta-feira (22). De acordo com a apresentadora Adriane Galisteu, o encontro será ao vivo e servirá como uma "lavagem de roupa suja" A grande final do reality show ocorre na próxima sexta-feira (23), ao vivo na Record TV.