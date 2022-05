Enquete Power Couple: Adryana e Albert, Andreia e Nahim, Baronesa e Rogério e Brenda e Matheus? Vote

A terceira DR do Power Couple Brasil 6 está formada, e três casais disputam a preferência do público para continuarem no reality. Em votação aberta, na noite desta quarta-feira (25), as quatro duplas que correm risco de eliminação foram definidas.

Enquete Power Couple

inter@

A Prova dos Casais colocou em teste a agilidade e afinidade dos confinados na Mansão Power.

Dinâmica

Amarrado com o parceiro, eles tinham usar uma taça com vinho para encher um cilindro e eliminar um casal. A última dupla que se mantivesse na disputa venceria o desafio.

A prova foi realizado por todos os participantes ao mesmo tempo, com exceção de Nahim e Andreia, vetados por Hadballa e Eliza.

Os vencedores foram Michele e Passa, que se tornaram o novo Casal Power, conquistando imunidade e um bônus de R$ 20 mil.

Já Adryana e Albert foram os primeiros eliminados da prova e garantiram um dos banquinhos da berlinda, ao lado de Baronesa e Rogério, donos do menor saldo do ciclo (R$10 mil).

Na votação aberta rolou quebra-power em Itapecerica, e Matheus e Brenda ocuparam o terceiro lugar na DR após receberem 7 votos. Mas os rumos do jogo foram transformados pelo Poder do Casal Power, Michele e Passa.



A opção escolhida por eles foi formar uma DR quádrupla indicando mais uma dupla. Os escolhidos foram Nahim e Andreia, sob a justificativa de um enfrentamento com os rivais Matheus e Brenda.

Sob o comando de Adriane Galisteu, o Power Couple Brasil 6 vai ao ar de segunda a sexta, às 22h45; e aos sábados, às 22h30, na tela da Record TV. Acesse o PlayPlus e fique por dentro de tudo o que rola no reality de casais.