Enquete final Power Couple: Deborah e Bruno ou Mari e Matheus? Quem deve vencer?

Deborah Albuquerque e Bruno Salomão e Mari Matarazzo e Matheus Yurley são os dois casais finalistas do Power Couple Brasil. Li Martins. A final do reality show acontece na próxima sexta-feira (23), quando o Casal Power será conhecido e levará para casa todo o dinheiro acumulado no programa.

Finalistas foram conhecidos após a eliminação de Li Martins e JP Mantovani ser anunciada pela apresentadora Adriane Galisteu na noite desta quarta-feira (21).

Reunião com todos os casais

Todos os 13 casais da 5ª temporada do Power Couple Brasil se reúnem novamente nesta quinta-feira (22). De acordo com a apresentadora Adriane Galisteu, o encontro será ao vivo e servirá como uma "lavagem de roupa suja"

A grande final do reality show ocorre na próxima sexta-feira (23), ao vivo na Record TV.