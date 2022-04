Enquete BBB 22: Gustavo, Natália ou Paulo André? Vote em quem você quer fora da casa

Gustavo, Natália e Paulo André estão no 14º paredão do Big Brother Brasil 22. Os brothers acabaram na berlinda após novo paredão formado neste domingo (10), logo após a eliminação de Lina. Mais um participante deixa o reality show nesta terça-feira (12).

A dinâmica contou com indicação do líder Eliezer, além do voto dos brothers no confessionário e uma indicação surpresa.

Como foi a formação do paredão?

O líder Eliezer começou a dinâmica, indicando Paulo André direto ao paredão, justificando que é um desejo de suas aliadas enfrentá-lo pela configuração atual do jogo.

Na votação da casa no confessionário, Natália foi a mais votada, com cinco indicações. Gustavo, o terceiro nome do 14º paredão, foi escolhido por Natália, que teve o voto revelado durante a dinâmica do dedo duro.

Quem votou em quem no confessionário:

Arthur votou em Natália

Paulo André votou em Natália

Douglas votou em Natália

Pedro Scooby votou em Natália

Gustavo votou em Natália

Jessilane votou em Gustavo

Natália votou em Gustavo