Enquete 'A Fazenda 17': parcial indica quem deve sair na Roça Surpresa

Roça foi formada com Fabiano Moraes, Kathy Maravilha e Maria Caporusso.

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
Zoeira
Montagem com Fabiano, Kathy Maravilha e Maria Caporusso, de A Fazenda 17.
Legenda: Fabiano, Kathy e Maria acabaram na Roça Surpresa após dinâmica no confinamento.
Foto: reprodução/Record TV.

O peão Fabiano Moraes deve ser o eliminado na Roça Surpresa de "A Fazenda 17" formada na última segunda-feira (24), segundo resultado parcial da enquete do Diário do Nordeste.

A eliminação será anunciada nesta terça (25), ao vivo, antes da formação da roça semanal. Além de Fabiano, Kathy Maravilha e Maria Caporusso também participam.

Vote na enquete:

inter@

Segundo o levantamento, Fabiano Moraes aparece com 45,5% dos votos, enquanto Kathy vem na 2ª colocação, com 31,8%, e Maria em último, com 22,7% dos votos.

Os dois roceiros salvos retornam à sede, onde ocorre a formação de roça.

Como foi formada a roça especial? 

A dinâmica "Escola Rural" pedia que os peões julgassem uns aos outros escolhendo placas de um quadro negro, correspondentes a disciplinas como geografia, história e matemática. Atrás de cada matéria, havia uma ação. 

Quem sobrasse nas três primeiras rodadas, sentava em um banco, e, o público já sabia que esses seriam os roceiros. 

Os três ficaram sem receber plaquinhas na dinâmica e, conforme combinado com o público, caíram direto na berlinda

