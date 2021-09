Duda Reis revela que Nego do Borel foi indiciado por violência doméstica

Eduarda Reis Barreiros, a modelo Duda Reis, escreveu no Instagram que o cantor Nego do Borel foi indiciado por violência doméstica na sexta-feira (17). Em vídeo de seis minutos, ela detalha o caso.

"Hoje Nego do Borel foi indiciado por violência doméstica contra mim. Acho que vocês precisam saber, principalmente quem duvida da palavra da mulher e sempre a coloca em questão", escreveu Duda na rede social.

Assista:



Duda e Nego do Borel acabaram o relacionamento em dezembro do ano passado. Após a separação, a modelo registrou um Boletim de Ocorrência (B.O) contra o cantor na 1ª Delegacia de Defesa da Mulher (DDM), em São Paulo. Ela relata ter sido vítima de estupro e ameaças.

Procurada pelo G1, a equipe jurídica de Nego do Borel confirmou o indiciamento do cantor, no entanto, nega que tenha sido por agressão física, e sim por "lesão corporal devido a perturbações psíquicas".

"Com relação ao indiciamento pela lesão corporal cumpre dizer que o fato é extremamente subjetivo, já que considerou perturbações psicológicas, e é só questão de tempo para o Leno também provar sua inocência", diz a nota.

A Secretaria de Segurança Pública de São Paulo confirmou ao G1, por meio de nota, que o indiciamento do cantor foi pelo crime de "lesão corporal no âmbito da violência doméstica em razão da existência de indícios de lesão à saúde psíquica da vítima".

O inquérito policial instaurado pela 2ª Delegacia de Defesa da Mulher foi relatado na quinta (16) e encaminhado ao juízo competente.