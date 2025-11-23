Dua Lipa encerra passagem pelo Brasil com declaração carinhosa nas redes

Dua Lipa se despediu oficialmente do Brasil após dias intensos entre São Paulo e Rio de Janeiro. Neste domingo (23), a artista compartilhou no Instagram um álbum com registros de sua apresentação na capital fluminense, realizada no sábado (22), e deixou uma mensagem afetuosa aos fãs brasileiros, incluindo um agradecimento em português.

“Muito obrigada, Rio. Amei cada momento que passei aqui no Brasil. Obrigada por todo o carinho, pela energia e pelo acolhimento. Vocês realmente me fizeram sentir em casa. Mal posso esperar para ver todos vocês de novo em breve”, escreveu a cantora, que encerrou a fase brasileira da turnê Radical Optimism.

A passagem pelo país foi marcada por shows animados, encontros com artistas e muita interação com o público. Em São Paulo, Dua Lipa recebeu Carlinhos Brown e Caetano Veloso no palco, enquanto no Rio optou por conduzir o espetáculo sozinha. Mesmo sem convidados, surpreendeu ao cantar em português “Mais que nada” e conversar bastante com os fãs.

Durante o show, declarou: “Obrigada pela energia linda de vocês e por esse tempo tão especial nesta cidade. Eu estou realmente muito grata por estar aqui. Essa semana eu tive a chance de explorar o Rio de verdade e experimentar a cultura. Em todos os lugares, fui recebida com tanto amor e tanta hospitalidade que, sinceramente, eu nunca mais quero ir embora”.

Veja também Zoeira Bruna Marquezine e Shawn Mendes aparecem juntos em show de Dua Lipa em SP

Entre um compromisso e outro, a britânica de origem albanesa aproveitou ao máximo os dias na cidade.

Tomou chope no Braseiro da Gávea, jantou no premiado restaurante Elena, assistiu ao Fla-Flu no Maracanã, jogou baralho no Chanchada, em Botafogo, e fez o tradicional passeio ao Cristo Redentor, tudo registrado por fãs e paparazzi ao longo da semana.