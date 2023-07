Diretora de Barbie, Greta Gerwing, lista 33 filmes que inspiraram a obra

Barbie estreia nesta quinta-feira (20), no Brasil, e já é o filme de maior pré-venda de 2023. Uma das obras mais aguardadas do ano, o longa conta com inspirações em 33 filmes, segundo a diretora Greta Gerwing.

Em entrevista ao Letterboxd, Greta fez uma análise sobre os títulos que a inspiraram na direção e criação da história. O roteiro foi escrito em colaboração com o também diretor Noah Buambach, marido de Greta.

Na lista só há filmes do século XX. O Show de Truman - O Show da Vida é o mais recente, lançado em 1998, com atuação de Jim Carrey.

Peter Weir, diretor de O Show de Truman, deu diversos conselhos a Greta durante as gravações do longa. "Ele conversou comigo por um longo tempo sobre como ele filmou e como eles fizeram funcionar. Na verdade, eles filmaram ao ar livre [sem estar dentro de estúdio], mas penduraram luzes, para que parecesse que estava em um estúdio. Ele me disse: 'Eu não sugiro isso. Estava muito quente.'", relembrou.

Clássicos como inspiração

Há ainda clássicos do cinema como Cantando na Chuva, de 1952. "Há tantas coisas boas em Cantando na Chuva, mas o balé dos sonhos dentro do balé dos sonhos é uma das coisas mais incríveis, lindas e completamente desequilibradas", contou a diretora.

Outro clássico que aparece na primeira posição de Greta é "O Mágico de OZ". "[A obra de 1939] faz algo que eu queria emular, que são esses palcos sonoros incríveis e esses céus pintados e essa sensação de… digo, 'autenticamente artificial,' que acho muito bonito e emocionante. Também temos belos cenários pintados de horizontes [em Barbie]", explicou.

O cabelo da protagonista Margot Robbie também foi inspirado na personagem Geneviève Emery, interpretada por Catherine Deneuve, no filme Os Guarda-Chuvas do Amor (1964). Já Sinfonia de Paris é utilizado para algumas tramas.

"A abertura [de Sinfonia de Paris]: ele mora neste minúsculo apartamento e tudo se encaixa em tudo. Havia algo tão satisfatório em vê-lo fazer sua rotina matinal - essa era uma das rotinas matinais que eu adorava. Embora a Barbie tenha muito mais espaço, eu pensei: 'Esta é uma ótima abertura'", explicou.

Veja lista de filmes que inspiraram Barbie, segundo Greta Gerwing

O Mágico De Oz_ (1939); Os Guarda-Chuvas Do Amor_ (1964); Duas Garotas Românticas_ (1967); O Segredo Íntimo De Lola_ (1969); Duas Garotas Românticas_ (1967); Sinfonia De Paris_ (1951); Cantando Na Chuva_ (1952); Oklahoma!_ (1955); Mordedoras De 1935_ (1935); O Show De Truman - O Show Da Vida_ (1998); Os Sapatinhos Vermelhos_ (1948); Neste Mundo E No Outro_ (1946); All That Jazz - O Show Deve Continuar_ (1979); O Céu Pode Esperar_ (1978); Mulheres À Beira De Um Ataque De Nervos_ (1988); 2001 - Uma Odisseia No Espaço_ (1968); Jejum De Amor_ (1940); Núpcias De Escândalo_ (1940); Suprema Conquista_ (1934); O Terror Das Mulheres_ (1961); Janela Indiscreta_ (1954); E La Nave Va_ (1983); Asas Do Desejo_ (1987); Desejos Proibidos_ (1953); Contatos Imediatos Do Terceiro Grau_ (1977); Tempos Modernos_ (1936); As Grandes Aventuras De Pee-Wee_ (1985); Grease_ (1978); Meu Tio_ (1958); Playtime - Tempo De Diversão_ (1967); O Poderoso Chefão_ (1972); Splash - Uma Sereia Em Minha Vida_ (1984); Os Embalos De Sábado À Noite_ (1977);

Quem é Greta Gerwing

Greta é atriz, diretora e roteirista, nascida em Sacramento, na Califórnia. Ela é conhecida por trabalhos como Frances Ha, Lady bird e Mulherzinhas.

Em 2018, Greta se tornou a primeira mulher a ser indicada ao Oscar de direção por Lady bird, filme baseado em sua vida. O primeiro papel da carreira foi no filme "LOL", de 2006.